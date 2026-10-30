В Нью-Йорке официально будут отмечать день Гарри Стайлза

Гарри Стайлз немало времени проводил в Нью-Йорке в последние годы. В 2018 году у него было два концерта в Мэдисон-сквер-гарден, в 2021-м — пять, в 2022-м — 15. Во время концертной резиденции 2026 года он часто появлялся на улицах Бруклина и Манхэттена, заходил в кофейни и разговаривал с фанатами на улицах. В дни его выступлений на улицах города повсюду можно было увидеть перья от боа, которые поклонники надевали на концерты.