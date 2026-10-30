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В Нью-Йорке официально будут отмечать день Гарри Стайлза

Афиша Daily
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Фото: @harrystyles

В нью-йоркском боро Манхэттене официально будут отмечать день певца Гарри Стайлза. Об этом сообщил Rolling Stone со ссылкой на президента боро Брэда Хойлмана-Сигала.

Днем признательности Стайлзу назвали 30 октября. Этот день посвятят вкладу артиста в музыку и «незабываемым воспоминаниям, созданным на одной из знаковых сцен Нью-Йорка».

День для праздника выбрали не случайно. Его приурочили к окончанию серии из 30 концертов, которые Стайлз проводит с конца августа в Мэдисон-сквер-гарден.

«Гарри Стайлз — музыкальный талант, рождающийся раз в поколение, который очаровал десятки миллионов поклонников своими эйфоричными, глубоко личными и бескомпромиссно выразительными песнями. Начав с работы пекарем на неполную ставку в Англии и покорив самые знаковые сцены мира, Гарри Стайлз показал, как подняться на вершину с позитивом, изяществом и скромностью», — отметил Хойлман-Сигал.

Гарри Стайлз немало времени проводил в Нью-Йорке в последние годы. В 2018 году у него было два концерта в Мэдисон-сквер-гарден, в 2021-м — пять, в 2022-м — 15. Во время концертной резиденции 2026 года он часто появлялся на улицах Бруклина и Манхэттена, заходил в кофейни и разговаривал с фанатами на улицах. В дни его выступлений на улицах города повсюду можно было увидеть перья от боа, которые поклонники надевали на концерты.

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