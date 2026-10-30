Вуди Харрельсон впервые стал продюсером короткометражного фильма «Вдова Мэри»

Ариола сыграла в фильме вдову по имени Мэри, которая почти не выходит из дома после смерти мужа. Ее дочь Пенни (Вильпье) записывает ее на вечер быстрых свиданий для вдов и вдовцов. Там Мэри встречает мягкого, смешного и умеющего слушать Эда (Тоболовски). По дороге домой Мэри не может перестать думать о нем. Постепенно зрителям становится ясно почему.