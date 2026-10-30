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Вуди Харрельсон впервые стал продюсером короткометражного фильма «Вдова Мэри»

Афиша Daily
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Фото: Kate Green/Getty Images

Американский актер Вуди Харрельсон, известный по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», впервые стал исполнительным продюсером короткометражного фильма. Об этом сообщил Deadline.

Харрельсон присоединился к проекту сценариста и режиссера Райана Ноуфера «Вдова Мэри». Среди других продюсеров ленты — Джек Пиатт и Кевин МакКормик. Роли в картине сыграли Джули Ариола, Джин Вильпье и Стивен Тоболовски.

Ариола сыграла в фильме вдову по имени Мэри, которая почти не выходит из дома после смерти мужа. Ее дочь Пенни (Вильпье) записывает ее на вечер быстрых свиданий для вдов и вдовцов. Там Мэри встречает мягкого, смешного и умеющего слушать Эда (Тоболовски). По дороге домой Мэри не может перестать думать о нем. Постепенно зрителям становится ясно почему.

«Этот короткий метр — ода моей покойной бабушке Мэри. Из-за болезни Альцгеймера она так и не поняла до конца, что я ее внук. В детстве это сбивало меня с толку. Взрослым это преследует меня. Но не все призраки должны быть злыми. Надеюсь, этот фильм хороший», — отметил Ноуфер.

Харрельсон назвал картину особенной. По словам актера, она «передает радость обретения родственной души в жизни, не избегая горьких истин о старении и утрате». «У меня на глаза наворачивались слезы. Райан — режиссер, за которым стоит следить», — добавил он.

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