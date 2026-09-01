Появился трейлер новой адаптации «Отверженных»

Фильм снял Фред Кавайе («Три дня на побег»). В актерский состав также вошли Камилла Коттен, Бенжамен Лаверн и Вассили Шнайдер.



В отличие от знаменитого мюзикла и его оскароносной экранизации 2012 года, в этом фильме актеры не будут петь. Бюджет картины превышает 40 млн долларов, это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией с Хью Джекманом, Расселлом Кроу и Энн Хэтэуэй. Кавайе опирался не на них, а на оригинальный роман и сделал акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.