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Появился трейлер новой адаптации «Отверженных»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Studiocanal

Studiocanal представил трейлер «Отверженных» по роману Виктора Гюго с Венсаном Линдоном и Ноэми Мерлан в главных ролях.

Картина выйдет в российский прокат 4 ноября. Дистрибьютором выступает  «Экспонента». 

Источник:&nbsp;Studiocanal

Фильм снял Фред Кавайе («Три дня на побег»). В актерский состав также вошли Камилла Коттен, Бенжамен Лаверн и Вассили Шнайдер.

В отличие от знаменитого мюзикла и его оскароносной экранизации 2012 года, в этом фильме актеры не будут петь. Бюджет картины превышает 40 млн долларов, это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией с Хью Джекманом, Расселлом Кроу и Энн Хэтэуэй.  Кавайе опирался не на них, а на оригинальный роман и сделал акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.

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