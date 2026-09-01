Россельхознадзор призвал россиян не приносить кур в МФЦ для их регистрации

В Россельхознадзоре россиян попросили не приносить кур и кроликов в МФЦ, чтобы зарегистрировать их. Об этом написали в подведомственной газете «Ветеринария и жизнь».



«В соцсетях появились сообщения, что владельцы личных подсобных хозяйств понесли кур регистрировать в МФЦ. На самом деле, самих кур с кроликами никуда везти не потребуется», — говорится в издании.



Отмечается, что владельцы животных должны просто уведомить госветслужбу своего района или города о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в системе «Хорриот» и согласовать маркировку поголовья. С 1 сентября владельцы птиц и кроликов в России должны ставить их на учет, если животных больше 10.



Птицу и кроликов можно учитывать группой: ей присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло. Если животных 10 или меньше, поставить их на учет нужно до 1 сентября 2029 года.