Россельхознадзор призвал россиян не приносить кур в МФЦ для их регистрации

Появился трейлер новой адаптации «Отверженных»
Китайский стал вторым по популярности языком для изучения в России
Реконструкция Шуховской башни в Москве начнется осенью
О Мэттью Перри снимут документальный сериал
Barking Store и «Простые вещи» выпустили благотворительную коллекцию открыток, футболок и свечей
В Петербурге на школьную линейку пригласили исполнителя трека «Сикс-севен» Gazan
Школьников Московской области ждут «Киберуроки», тренировки по ЕГЭ и оценки за поведение
В Москве за год стало на 14% баров меньше
Стартовали съемки психологического детектива Okko «Яд» с Сашей Бортич
Фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом покажут на Нью-Йоркском кинофестивале
Метрополитен-музей отменил выставку Джона Гальяно к Met Gala — из-за его расистских высказываний
В Москве в День города пройдет парад трамваев
Ozon запустил продажи в Монголии
Ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка
«Аэрофлот» отметит День города Москвы на борту — с десертом и чаем
Россиянам для въезда в Казахстан теперь потребуется электронное разрешение
В России с 1 сентября запретили называть бриллиантами синтетические камни
Смотрим трейлер «Электрического поцелуя» — фильма открытия Канн, который выходит в российский прокат
Байопик о Бритни Спирс все еще в работе
Галь Гадот защитила использование ИИ в кино для создания декораций
Вышел трейлер боевика «Последняя фотография» Зака Снайдера — фильм он готовил почти 20 лет
Синоптик: сентябрь в Москве будет теплее нормы, самыми теплыми окажутся первые десять дней месяца
Дейв Франко сомневался в успехе «Иллюзии обмана» и опасался за свою карьеру
Джейсон Момоа и Кифер Сазерленд сыграют в триллере «Copperhead»
«Афиша Рестораны» соберет звездный состав шеф-поваров в лесах Ленинградской области
Каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки
Тим Кук ушел с поста главы Apple и опубликовал прощальное письмо
В Росстате заявили, что россияне проводят в транспорте 19 дней в год

Россельхознадзор призвал россиян не приносить кур в МФЦ для их регистрации

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Finn Mund/Unsplash

В Россельхознадзоре россиян попросили не приносить кур и кроликов в МФЦ, чтобы зарегистрировать их. Об этом написали в подведомственной газете «Ветеринария и жизнь».

«В соцсетях появились сообщения, что владельцы личных подсобных хозяйств понесли кур регистрировать в МФЦ. На самом деле, самих кур с кроликами никуда везти не потребуется», — говорится в издании.

Отмечается, что владельцы животных должны просто уведомить госветслужбу своего района или города о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в системе «Хорриот» и согласовать маркировку поголовья. С 1 сентября владельцы птиц и кроликов в России должны ставить их на учет, если животных больше 10. 

Птицу и кроликов можно учитывать группой: ей присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло. Если животных 10 или меньше, поставить их на учет нужно до 1 сентября 2029 года.

В августе в соцсетях начали распространяться видеоролики владельцев подсобных хозяйств, которые привозили кур в центры «Мои документы», отмечает «Коммерсант». Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство пересмотреть нормативный акт, регламентирующий регистрацию домашних животных. По его мнению, текущая версия вызвала нарекания у граждан.

Расскажите друзьям