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Реконструкция Шуховской башни в Москве начнется осенью

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

Реконструкция Шуховской башни в Москве начнется в октябре. Об этом изданию MSK1 заявил заместитель гендиректора по строительству и капитальному ремонту ФГУП РТРС Станислав Белявский.

«Башня будет разобрана, обследована и воссоздана по максимуму из материалов, из которых она создана. Все, что можно восстановить, будет восстановлено. Что нельзя восстановить, будет заменено на аналоги современными материалами. Это будет точно такая же башня», — сказал он.

Шуховскую башню полноценно не реконструировали с момента завершения ее строительства в 1922 году. В 1931-м в металле обнаружили дефекты из-за примесей, а в 1947-м обследование подтвердило серьезные повреждения. Необходимое усиление башни выполнили лишь в 1981 году, но и оно не остановило разрушения.

В апреле госэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию Шуховской башни. В ходе нее планируется поэтапно демонтировать сооружение сверху вниз, а потом собрать обратно из новых материалов. В планах также оборудовать на башне смотровые площадки и лифт, который установят внутри конструкции на отдельном фундаменте. 

В мае редакция портала Archi.ru составила открытое письмо в защиту Шуховской башни. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Авторы письма считают, что памятник оказался под угрозой утраты подлинности из-за проекта реконструкции, который предполагает масштабную замену исторического металла. Они попросили наложить мораторий на этот проект и разработать вместо него проект научной реставрации.

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