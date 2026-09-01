Реконструкция Шуховской башни в Москве начнется осенью

Реконструкция Шуховской башни в Москве начнется в октябре. Об этом изданию MSK1 заявил заместитель гендиректора по строительству и капитальному ремонту ФГУП РТРС Станислав Белявский.



«Башня будет разобрана, обследована и воссоздана по максимуму из материалов, из которых она создана. Все, что можно восстановить, будет восстановлено. Что нельзя восстановить, будет заменено на аналоги современными материалами. Это будет точно такая же башня», — сказал он.



Шуховскую башню полноценно не реконструировали с момента завершения ее строительства в 1922 году. В 1931-м в металле обнаружили дефекты из-за примесей, а в 1947-м обследование подтвердило серьезные повреждения. Необходимое усиление башни выполнили лишь в 1981 году, но и оно не остановило разрушения.