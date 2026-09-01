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О Мэттью Перри снимут документальный сериал

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Michael Buckner/Getty Images

На Netflix выйдет документальный сериал об актере Мэттью Перри, пишет The Hollywood Reporter.

Сериал «История Мэттью Перри» будет состоять из трех частей. Режиссером выступит Мари Робертсон.

«Воспоминания его творческих соратников и друзей, которые его обожали, переплетаются с откровенными подробностями о его личных проблемах, отдавая дань уважения его честности и неравнодушию», — говорится в описании проекта. Для ленты используют интервью Перри с сестрой актера Миа, а также с его «лучшими друзьями на всю жизнь».

Перри умер в 2023 году, после того как вколол себе кетамин, и утонул в гидромассажной ванне. Ему было 54 года.

В США из-за смерти актера было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходили пять человек. Все они согласились признать себя виновными. В апреле жительницу Лос-Анджелеса Джасвин Сангху, известную как «кетаминовая королева», приговорили к 15 годам тюрьмы за продажу наркотиков, приведших к смерти актера. Врача Сальвадора Пласенсию, который поставлял Перри кетамин, приговорили к 30 месяцам тюрьмы, доктора Марка Чавеса — к восьми месяцам домашнего ареста, а консультанта по борьбе с наркозависимостью Эрика Флеминга — к двум годам тюрьмы. Личного помощника Мэттью Перри Кеннета Ивамасу приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.

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