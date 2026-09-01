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Barking Store и «Простые вещи» выпустили благотворительную коллекцию открыток, футболок и свечей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Barking Store/«Простые вещи»

Магазин одежды и аксессуаров Barking Store выпустил благотворительную коллекцию вместе с петербургским инклюзивным проектом «Простые вещи». В нее вошли футболки, открытки и свечи с переосмысленными героями популярных принтов бренда.

Над дизайном работали художники «Простых вещей» — креативного производства, где люди с ментальными особенностями творят с керамистами, столярами и художниками. Для совместной коллекции они взяли узнаваемых персонажей Barking Store и придумали для них новые характеры и визуальный образ.

«Простые вещи» помогают людям с ментальными особенностями получать профессиональный опыт, работать в команде и находить занятие, которое им подходит, — от творческой работы до спокойной и регулярной рутины. Коллекция полностью благотворительная: вся прибыль от ее продажи направляется «Простым вещам». Тираж ограниченный.

Посмотреть коллекцию Barking Store × «Простые вещи» можно по этой ссылке.

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