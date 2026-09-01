Школьников Московской области ждут «Киберуроки», тренировки по ЕГЭ и оценки за поведение

В новом учебном году в 215 школах Московской области запустят пилотный курс «Киберуроки». Он рассчитан на учеников с 1-го по 11-й классы — всего занятия охватят около 55 тыс. детей. На уроках школьникам будут рассказывать о цифровой гигиене, общении в мессенджерах и создании цифровых продуктов. Занятия будут проходить раз в неделю в рамках внеурочной деятельности, сообщил ТАСС.
В регионе также вдвое увеличат количество профильных математических классов: их станет больше 4000. В них будут углубленно изучать точные науки более 80 тыс. школьников.
Еще одним нововведением станут регулярные тренировки по ЕГЭ. Школьники смогут готовиться к экзаменам по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и информатике.
Для выпускников предпрофессиональных классов запустят пилотный проект по выдаче документов о начальном освоении профессии. Вместе с аттестатом ученики IT-классов смогут получить документ по квалификации «Цифровой куратор», а выпускники медицинских классов — «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Всего в 2026 году в Подмосковье откроются 15 новых школ, еще 49 примут учеников после капитального ремонта. За парты в регионе сядут около 1,094 млн школьников.
Из федеральных нововведений в регионе опробуют выставление оценок за поведение. В эксперименте участвуют 10 школ в Долгопрудном, Домодедове, Ленинском, Лосино-Петровском, Лыткарине, Люберцах, Одинцовском, Сергиево-Посадском и Черноголовке. Оценки будут получать ученики со 2-го по 8-й класс. Для них предусмотрят три категории: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.
Кроме того, ученики 5–7-х классов будут изучать специальный блок — «История нашего края». Для него в регионе подготовили отдельный учебник об истории и развитии Московской области.