Школьников Московской области ждут «Киберуроки», тренировки по ЕГЭ и оценки за поведение

В новом учебном году в 215 школах Московской области запустят пилотный курс «Киберуроки». Он рассчитан на учеников с 1-го по 11-й классы — всего занятия охватят около 55 тыс. детей. На уроках школьникам будут рассказывать о цифровой гигиене, общении в мессенджерах и создании цифровых продуктов. Занятия будут проходить раз в неделю в рамках внеурочной деятельности, сообщил ТАСС.