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В Петербурге на школьную линейку пригласили исполнителя трека «Сикс-севен» Gazan

Афиша Daily
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Фото: @gazanofficial

В петербургской школе №45 на линейке выступил исполнитель трека «67» Gazan, пишет издание «78.ru».

Он исполнил вирусный трек перед учениками. Дети встретили артиста криками.

Gazan сам был инициатором такого выступления. «Я решил в социальных сетях разместить видео с просьбой о том, чтобы школьники меня приглашали к себе на 1 сентября. Заявок было, по-моему, более 50 тысяч. У нас просто телефон разрывался, все почты разрывались, комментарии разрывались. И я не ожидал, что будет столько ребят, которые меня пригласят», — рассказал он журналистам. Музыкант добавил, что в школьные годы у него была мечта — получить возможность пронести первоклассницу с колокольчиком на 1 сентября, но этого не случилось.

Видео: соцсети

С директором школы №45 Приморского района музыкант познакомился случайно: за три дня до 1 сентября Gazan выступал на фестивале в Петербурге, где оказалась директор. Увидев просьбу артиста в соцсетях, она связалась с командой исполнителя и дала согласие на выступление. «Наверное, это единственная школа, которая так легко согласилась. Потому что мы запрашивали, так как у меня было много мероприятий в Питере. Нужно было буквально два дня, чтобы все решить», — сказал артист.

Недавно «Медиалогия» назвала «Сикс-севен» главным мемом первого полугодия 2026 года в соцсетях. Словосочетание впервые использовали в песне рэпера Skrilla «Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. В 2025 году брейнот-фраза, смысла которой не понимает никто, завирусилась сначала в США, а потом и в России. «Афиша Daily» подробно писала про этот интернет-тренд.

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