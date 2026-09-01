В Петербурге на школьную линейку пригласили исполнителя трека «Сикс-севен» Gazan

С директором школы №45 Приморского района музыкант познакомился случайно: за три дня до 1 сентября Gazan выступал на фестивале в Петербурге, где оказалась директор. Увидев просьбу артиста в соцсетях, она связалась с командой исполнителя и дала согласие на выступление. «Наверное, это единственная школа, которая так легко согласилась. Потому что мы запрашивали, так как у меня было много мероприятий в Питере. Нужно было буквально два дня, чтобы все решить», — сказал артист.



Недавно «Медиалогия» назвала «Сикс-севен» главным мемом первого полугодия 2026 года в соцсетях. Словосочетание впервые использовали в песне рэпера Skrilla «Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. В 2025 году брейнот-фраза, смысла которой не понимает никто, завирусилась сначала в США, а потом и в России. «Афиша Daily» подробно писала про этот интернет-тренд.