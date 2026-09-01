В Москве за год стало на 14% баров меньше

Общее число баров в российских городах-миллионниках сократилось за год на 6% и в августе составило около 5900. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «2ГИС».
Самое сильное снижение произошло в Москве — на 14%, примерно до 1900 баров. В Краснодаре таких заведений стало меньше на 10%, в Омске — на 7%. В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани количество баров, напротив, увеличилось — на 8, 5 и 4% соответственно.
По информации NF Group, в первом полугодии 2026-го на центральных торговых улицах Москвы открылись 92 заведения общепита, а закрылись 118. При этом на бары и пабы пришлось 16% всех открытий и 22% закрытий.
Эксперты связывают сокращение рынка с избытком заведений, ростом цен и снижением интереса к алкоголю. По словам главы информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, с 2024 года меньше пить стали в том числе обеспеченные москвичи. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи.
Согласно данным ВЦИОМ и НИУ ВШЭ, более половины россиян младше 25 лет вообще не употребляют алкоголь. На людей в возрасте от 18 до 24 лет приходится лишь 6% его потребления.
Посещение баров также становится существенной статьей расходов для среднего класса. Владелец Mr. Help & Friends, Black Hat и Perepel Дмитрий Соколов оценил среднюю стоимость коктейля в Москве в 900 рублей. По данным «Платформы ОФД», с 1 по 20 августа средний чек в столичных барах составил 2674 рубля — на 1% больше, чем годом ранее.
На фоне снижения спроса более устойчивыми остаются демократичные заведения, в том числе настоечные.