В Москве за год стало на 14% баров меньше

Самое сильное снижение произошло в Москве — на 14%, примерно до 1900 баров. В Краснодаре таких заведений стало меньше на 10%, в Омске — на 7%. В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани количество баров, напротив, увеличилось — на 8, 5 и 4% соответственно.