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В Москве за год стало на 14% баров меньше

Афиша Daily
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Фото: Aleksandr Popov/Unsplash

Общее число баров в российских городах-миллионниках сократилось за год на 6% и в августе составило около 5900. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «2ГИС».

Самое сильное снижение произошло в Москве — на 14%, примерно до 1900 баров. В Краснодаре таких заведений стало меньше на 10%, в Омске — на 7%. В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани количество баров, напротив, увеличилось — на 8, 5 и 4% соответственно.

По информации NF Group, в первом полугодии 2026-го на центральных торговых улицах Москвы открылись 92 заведения общепита, а закрылись 118. При этом на бары и пабы пришлось 16% всех открытий и 22% закрытий.

Эксперты связывают сокращение рынка с избытком заведений, ростом цен и снижением интереса к алкоголю. По словам главы информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, с 2024 года меньше пить стали в том числе обеспеченные москвичи. Особенно заметна эта тенденция среди молодежи.

Согласно данным ВЦИОМ и НИУ ВШЭ, более половины россиян младше 25 лет вообще не употребляют алкоголь. На людей в возрасте от 18 до 24 лет приходится лишь 6% его потребления.

Посещение баров также становится существенной статьей расходов для среднего класса. Владелец Mr. Help & Friends, Black Hat и Perepel Дмитрий Соколов оценил среднюю стоимость коктейля в Москве в 900 рублей. По данным «Платформы ОФД», с 1 по 20 августа средний чек в столичных барах составил 2674 рубля — на 1% больше, чем годом ранее.

На фоне снижения спроса более устойчивыми остаются демократичные заведения, в том числе настоечные.

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