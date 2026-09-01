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Фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом покажут на Нью-Йоркском кинофестивале

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @archivelucag

Мировая премьера нового фильма Луки Гуаданьино «Искусственный» состоится 5 октября. Картину с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом представят на Нью-Йоркском кинофестивале, пишет Variety.

Ожидается, что на показе будут присутствовать Гуаданьино и актеры, в числе которых — Эндрю Гарфилд, Моника Барбаро, Юра Борисов, Айк Баринхольц, Купер Хоффман, Джейсон Шварцман и Крис О’Дауд. «Искусственный» — фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. Лента покажет противостояние CEO компании Сэма Альтмана (Гарфилд) и сооснователя и ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (Борисов).

Ранее Netflix, A24, Focus и Amazоn отказались выпускать картину, права на ленту приобрела Neon. Моника Барбаро, которая сыграла одну из экс-руководительниц OpenAI, говорила, что картина — и байопик, и комедия, и хоррор одновременно. «Мы имели дело с действительно сложным материалом. Мне кажется, что в этом фильме есть что-то особенное, если сравнивать его с другими его работами, потому что он основан на реальных событиях. Наша работа требовала очень тщательного исследования», — делилась она.

64-й Нью-Йоркский кинофестиваль будет проходить с 25 сентября по 12 октября. В программу вошли вошли криминальная драма Джеймса Грея «Бумажный тигр» со Скарлетт Йоханссон, Адамом Драйвером и Майлсом Теллером, а также документальная лента Авы ДюВерней «14-й». Кроме того, зрители увидят музыкальную драму Тони Гилроя «Бегемот!» с Педро Паскалем, Оливией Уайлд и Уиллом Арнеттом, а также сиквел о кайдзю Такаси Ямадзаки «Годзилла: Минус один».

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