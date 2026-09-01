Фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом покажут на Нью-Йоркском кинофестивале

Ранее Netflix, A24, Focus и Amazоn отказались выпускать картину, права на ленту приобрела Neon. Моника Барбаро, которая сыграла одну из экс-руководительниц OpenAI, говорила, что картина — и байопик, и комедия, и хоррор одновременно. «Мы имели дело с действительно сложным материалом. Мне кажется, что в этом фильме есть что-то особенное, если сравнивать его с другими его работами, потому что он основан на реальных событиях. Наша работа требовала очень тщательного исследования», — делилась она.