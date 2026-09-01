Стартовали съемки психологического детектива Okko «Яд» с Сашей Бортич

Okko объявил о старте съемок «Яда» — психологического детектива с Сашей Бортич в главной роли. Сериал расскажет о женщине, которая становится жертвой преследования и постепенно начинает сомневаться в собственном восприятии происходящего. О старте производства шоу «Афише Daily» рассказала пресс-служба стриминга.
Героиня Бортич — Лера — знакомится с парнем на сайте знакомств. После нескольких свиданий она решает прекратить общение, но мужчина не принимает отказ и начинает ее преследовать. Полиция требует доказательств, окружающие не воспринимают угрозу всерьез. Лере приходится самой пытаться защитить себя.
По сюжету ситуация становится все более тревожной: героиня оказывается в состоянии, когда уже не может понять, действительно ли за ней следят и угрожают или происходящее существует только в ее воображении. «Яд» соединит элементы психологического триллера, детектива и мелодрамы.
«Сериал затрагивает очень важную тему сталкинга, которая не так часто освещается, и [рассказывает] о том, насколько он может быть реально опасен. Роль непростая, но интересная», — отметила Саша Бортич. По словам актрисы, ей предстоит сыграть героиню в разных психологических состояниях.
Режиссером-постановщиком, продюсером и одним из авторов сценария выступил Роман Новиков. Над сценарием работали Алена Якубова, Анастасия Мельникова и Дмитрий Шпеньков. Оператором стал Павел Белявский, художником-постановщиком — Анна Стрельникова.
В сериале также сыграют Риналь Мухаметов, Дарья Мороз, Ксения Кутепова, Николай Шрайбер, Константин Белошапка, Евгения Вайс, Денис Прытков и другие актеры.
Всего в «Яде» будет восемь серий продолжительностью около 48 минут. Дата премьеры сериала пока не сообщается.