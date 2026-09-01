Метрополитен-музей отказался от проведения ретроспективы британского модельера Джона Гальяно. Она должна была стать главной выставкой Института костюма весной 2027 года и определить тему следующего бала Met Gala. Об этом сообщает Variety.
Гальяно мог стать третьим ныне живущим дизайнером, удостоившимся персональной выставки в музее, после Ива Сен-Лорана и Рэй Кавакубо. Но решение посвятить ему выставку вызвало волну возмущения из-за прошлых высказываний модельера.
В феврале 2011 года Гальяно устроил пьяную перепалку с парой в парижском баре La Perle. Согласно оглашенным в суде материалам, он называл женщину «грязной еврейской рожей» и «гребаной уродливой еврейской сукой», а ее спутнику говорил: «Гребаный азиатский ублюдок, я тебя убью».
Вскоре в интернете появилась видеозапись другого эпизода в том же баре. На ней Гальяно говорил посетительницам: «Я люблю Гитлера. Такие, как вы, были бы мертвы. Ваших матерей и предков всех бы отравили газом».
Парижский суд признал Гальяно виновным в публичных оскорблениях по признаку происхождения, религии, расы и этнической принадлежности и назначил ему условный штраф в размере 6000 евро. После скандала дизайнера уволили из Christian Dior и собственного модного дома.
31 августа Гальяно сам заявил, что решил не проводить выставку после обсуждений со всеми участниками проекта. «После долгих размышлений я с глубокой печалью решил, что сейчас будет лучше не проводить выставку», — написал он в инстаграме*.
Модельер вновь извинился за свои антисемитские и расистские высказывания. «Я по-прежнему полностью отвечаю за боль, которую причинили мои слова в прошлом, особенно за боль, которую я нанес еврейскому и азиатскому сообществам, и глубоко сожалею об этом. Я понимаю, что подлинного искупления нельзя достичь с помощью выставки, признания со стороны институции или одного публичного жеста», — отметил он.
По словам Гальяно, он не хочет, чтобы споры вокруг его персоны поставили музей в сложное положение или отвлекли внимание от работы Института костюма. Дизайнер также признал, что выставка в его честь могла причинить боль некоторым людям.
Директор Метрополитен-музея Макс Холлайн подтвердил, что решение было принято совместно с Гальяно. Чем заменят ретроспективу и какой будет новая тема Met Gala 2027, пока не объявили.
Выставка «Джон Гальяно: Горизонты» должна была пройти с 9 мая 2027 года по 9 января 2028-го и охватить четыре десятилетия карьеры модельера. На ней планировали показать одежду, аксессуары, эскизы и архивные материалы времен его работы в Givenchy, Christian Dior и Maison Margiela.
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