В Москве за год стало на 14% баров меньше
Школьников Московской области ждут «киберуроки», тренировки к ЕГЭ и оценки за поведение
Стартовали съемки психологического детектива Okko «Яд» с Сашей Бортич
Фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом покажут на Нью-Йоркском кинофестивале
В Москве в День города пройдет парад трамваев
Ozon запустил продажи в Монголии
Ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка
«Аэрофлот» отметит День города Москвы на борту — с десертом и чаем
Россиянам для въезда в Казахстан теперь потребуется электронное разрешение
В России с 1 сентября запретили называть бриллиантами синтетические камни
Смотрим трейлер «Электрического поцелуя» — фильма открытия Канн, который выходит в российский прокат
Байопик о Бритни Спирс все еще в работе
Галь Гадот защитила использование ИИ в кино для создания декораций
Вышел трейлер боевика «Последняя фотография» Зака Снайдера — фильм он готовил почти 20 лет
Синоптик: сентябрь в Москве будет теплее нормы, самыми теплыми окажутся первые десять дней месяца
Дейв Франко сомневался в успехе «Иллюзии обмана» и опасался за свою карьеру
Джейсон Момоа и Кифер Сазерленд сыграют в триллере «Copperhead»
«Афиша Рестораны» соберет звездный состав шеф-поваров в лесах Ленинградской области
Каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки
Тим Кук ушел с поста главы Apple и опубликовал прощальное письмо
В Росстате заявили, что россияне проводят в транспорте 19 дней в год
В США вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура. Экс-главаря уличной банды признали виновным
Норман Ридус сыграет с Джеймсом Марсденом в шпионском триллере Apple TV
«Король холода» из Польши провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
Эми Мэдиган сыграет с Томом Хэнксом в фильме о бейсболе
Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят в район Куркино
«Отдал себя без остатка»: Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины
Начались съемки спецэпизода «Камбэк. В лето» с Александром Петровым

Метрополитен-музей отменил выставку Джона Гальяно к Met Gala — из-за его расистских высказываний

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Tristan Fewings/BFC/Getty Images

Метрополитен-музей отказался от проведения ретроспективы британского модельера Джона Гальяно. Она должна была стать главной выставкой Института костюма весной 2027 года и определить тему следующего бала Met Gala. Об этом сообщает Variety. 

Гальяно мог стать третьим ныне живущим дизайнером, удостоившимся персональной выставки в музее, после Ива Сен-Лорана и Рэй Кавакубо. Но решение посвятить ему выставку вызвало волну возмущения из-за прошлых высказываний модельера.

В феврале 2011 года Гальяно устроил пьяную перепалку с парой в парижском баре La Perle. Согласно оглашенным в суде материалам, он называл женщину «грязной еврейской рожей» и «гребаной уродливой еврейской сукой», а ее спутнику говорил: «Гребаный азиатский ублюдок, я тебя убью».

Вскоре в интернете появилась видеозапись другого эпизода в том же баре. На ней Гальяно говорил посетительницам: «Я люблю Гитлера. Такие, как вы, были бы мертвы. Ваших матерей и предков всех бы отравили газом».

Парижский суд признал Гальяно виновным в публичных оскорблениях по признаку происхождения, религии, расы и этнической принадлежности и назначил ему условный штраф в размере 6000 евро. После скандала дизайнера уволили из Christian Dior и собственного модного дома.

31 августа Гальяно сам заявил, что решил не проводить выставку после обсуждений со всеми участниками проекта. «После долгих размышлений я с глубокой печалью решил, что сейчас будет лучше не проводить выставку», — написал он в инстаграме*.

Модельер вновь извинился за свои антисемитские и расистские высказывания. «Я по-прежнему полностью отвечаю за боль, которую причинили мои слова в прошлом, особенно за боль, которую я нанес еврейскому и азиатскому сообществам, и глубоко сожалею об этом. Я понимаю, что подлинного искупления нельзя достичь с помощью выставки, признания со стороны институции или одного публичного жеста», — отметил он.

По словам Гальяно, он не хочет, чтобы споры вокруг его персоны поставили музей в сложное положение или отвлекли внимание от работы Института костюма. Дизайнер также признал, что выставка в его честь могла причинить боль некоторым людям.

Директор Метрополитен-музея Макс Холлайн подтвердил, что решение было принято совместно с Гальяно. Чем заменят ретроспективу и какой будет новая тема Met Gala 2027, пока не объявили.

Выставка «Джон Гальяно: Горизонты» должна была пройти с 9 мая 2027 года по 9 января 2028-го и охватить четыре десятилетия карьеры модельера. На ней планировали показать одежду, аксессуары, эскизы и архивные материалы времен его работы в Givenchy, Christian Dior и Maison Margiela. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям