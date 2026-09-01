Модельер вновь извинился за свои антисемитские и расистские высказывания. «Я по-прежнему полностью отвечаю за боль, которую причинили мои слова в прошлом, особенно за боль, которую я нанес еврейскому и азиатскому сообществам, и глубоко сожалею об этом. Я понимаю, что подлинного искупления нельзя достичь с помощью выставки, признания со стороны институции или одного публичного жеста», — отметил он.