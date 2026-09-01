В Москве в День города пройдет парад трамваев

В честь Дня города 6 сентября в Москве состоится осенний парад трамваев. По улицам столицы проедет колонна из 18 исторических вагонов разных поколений, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Начало запланировано на 11.30, старт — у разворотного кольца возле Курского вокзала. Трамваи проедут до улицы Сергия Радонежского, где с 12.00 до 17.00 состоится выставка исторических трамваев и ретроавтомобилей.
Гостей ждет праздничная программа: советские игровые автоматы 1980-х, тематический квиз, интерактивные зоны с реконструкторами и ретрофотозона с мгновенной печатью снимков. Для детей подготовили развивающие игры и творческие мастер-классы.
Посетителей также бесплатно угостят едой и напитками, а праздничную атмосферу на сцене создадут артисты проекта «Музыка в метро», академический хор Московского метрополитена и секретный музыкальный гость. В последний раз парад трамваев проходил в Москве 11 июля — он был приурочен к Дню московского транспорта.