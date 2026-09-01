Ozon запустил продажи в Монголии

Российский маркетплейс Ozon объявил об открытии продаж в Монголии, пишет «Интерфакс».
В пресс-релизе компании говорится, что жителям страны доступны к заказу более 90 млн товаров разных категорий. На первом этапе доставка заказов займет до 10 дней. Получать заказы можно в отделениях Почты Монголии. По словам главы Ozon СНГ Натальи Боер, выход на новый рынок обеспечит российским продавцам новый канал расширения географии своего бизнеса.
Монголия стала девятой страной за пределами России, где появился Ozon. На сегодняшний день компания присутствует в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане. Еще сеть развивает бизнес в Китае и Турции. Доля трансграничной торговли в ассортименте площадки в сентябре 2025 года составляла около 7%.
Недавно стало известно, что Ozon отменит постоплату заказов в 38 регионах России. Маркетплейс намерен таким образом поддержать продавцов, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на склады компании.