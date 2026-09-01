Ozon запустил продажи в Монголии

Российский маркетплейс Ozon объявил об открытии продаж в Монголии, пишет «Интерфакс».



В пресс-релизе компании говорится, что жителям страны доступны к заказу более 90 млн товаров разных категорий. На первом этапе доставка заказов займет до 10 дней. Получать заказы можно в отделениях Почты Монголии. По словам главы Ozon СНГ Натальи Боер, выход на новый рынок обеспечит российским продавцам новый канал расширения географии своего бизнеса.