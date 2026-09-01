Ozon запустил продажи в Монголии

В Москве за год стало на 14% баров меньше
Школьников Московской области ждут «киберуроки», тренировки к ЕГЭ и оценки за поведение
Стартовали съемки психологического детектива Okko «Яд» с Сашей Бортич
Фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом покажут на Нью-Йоркском кинофестивале
Метрополитен-музей отменил выставку Джона Гальяно к Met Gala — из-за его расистских высказываний
В Москве в День города пройдет парад трамваев
Ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка
«Аэрофлот» отметит День города Москвы на борту — с десертом и чаем
Россиянам для въезда в Казахстан теперь потребуется электронное разрешение
В России с 1 сентября запретили называть бриллиантами синтетические камни
Смотрим трейлер «Электрического поцелуя» — фильма открытия Канн, который выходит в российский прокат
Байопик о Бритни Спирс все еще в работе
Галь Гадот защитила использование ИИ в кино для создания декораций
Вышел трейлер боевика «Последняя фотография» Зака Снайдера — фильм он готовил почти 20 лет
Синоптик: сентябрь в Москве будет теплее нормы, самыми теплыми окажутся первые десять дней месяца
Дейв Франко сомневался в успехе «Иллюзии обмана» и опасался за свою карьеру
Джейсон Момоа и Кифер Сазерленд сыграют в триллере «Copperhead»
«Афиша Рестораны» соберет звездный состав шеф-поваров в лесах Ленинградской области
Каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки
Тим Кук ушел с поста главы Apple и опубликовал прощальное письмо
В Росстате заявили, что россияне проводят в транспорте 19 дней в год
В США вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура. Экс-главаря уличной банды признали виновным
Норман Ридус сыграет с Джеймсом Марсденом в шпионском триллере Apple TV
«Король холода» из Польши провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
Эми Мэдиган сыграет с Томом Хэнксом в фильме о бейсболе
Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят в район Куркино
«Отдал себя без остатка»: Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины
Начались съемки спецэпизода «Камбэк. В лето» с Александром Петровым

Ozon запустил продажи в Монголии

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Alexander Popovkin/Unsplash

Российский маркетплейс Ozon объявил об открытии продаж в Монголии, пишет «Интерфакс».

В пресс-релизе компании говорится, что жителям страны доступны к заказу более 90 млн товаров разных категорий. На первом этапе доставка заказов займет до 10 дней. Получать заказы можно в отделениях Почты Монголии. По словам главы Ozon СНГ Натальи Боер, выход на новый рынок обеспечит российским продавцам новый канал расширения географии своего бизнеса.

Монголия стала девятой страной за пределами России, где появился Ozon. На сегодняшний день компания присутствует в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане. Еще сеть развивает бизнес в Китае и Турции. Доля трансграничной торговли в ассортименте площадки в сентябре 2025 года составляла около 7%.

Недавно стало известно, что Ozon отменит постоплату заказов в 38 регионах России. Маркетплейс намерен таким образом поддержать продавцов, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на склады компании.

Расскажите друзьям