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Ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Adelaide University

Исследователи из Китая и Австралии разработали фиолетовую ткань, которая в жару может оказаться эффективнее привычного белого хлопка. Материал отражает почти 88% солнечного излучения и во время испытаний оставался на 7,6 градуса по Фаренгейту (около 4,2 градуса Цельсия) холоднее белой хлопковой ткани. Об этом сообщило издание Popular Science. 

Обычно считается, что летом лучше носить светлую одежду: она отражает больше солнечного света и меньше нагревается. Именно поэтому темные вещи часто остаются в шкафу до наступления прохладной погоды. Но ученые из Чжэнчжоуского и Аделаидского университетов решили проверить, можно ли сделать темную ткань, которая не будет превращаться в переносную батарею под солнцем.

Для этого они создали материал на основе фиолетового металлоорганического каркаса ZIF-67 и наночастиц оксида цинка. Первый компонент поглощает зеленый свет и придает ткани насыщенный фиолетовый цвет, а второй отражает солнечное излучение и помогает отводить тепло.

В эксперименте ткань целый день находилась под прямыми солнечными лучами вместе с образцами белого и фиолетового хлопка. В среднем новый материал отражал 87,6% солнечного излучения и нагревался на 4,2 градуса меньше белого хлопка. По сравнению с обычным фиолетовым хлопком разница составила около 6,2 градуса.

При этом ткань сохранила практические свойства: она оказалась гибкой, устойчивой к растяжению и хорошо пропускала воздух, благодаря чему влага могла испаряться, а не скапливаться внутри. После 50 стирок материал не потерял цвет и свои свойства. Испытания на ускоренное воздействие ультрафиолета также показали, что его способность отводить тепло со временем практически не снижается.

Ученые считают, что такую технологию можно использовать не только в повседневной одежде, но и для создания формы для людей, которые проводят много времени на солнце, — например, строителей и фермеров. По мнению исследователей, разработка может помочь отказаться от идеи, что сберегающая прохладу одежда обязательно должна быть белой.

При этом сама по себе цветовая гамма не определяет, насколько жарко будет в одежде. На ощущение температуры также влияют материал, крой и воздухопроницаемость. Свободные вещи из хлопка или льна, например, позволяют воздуху лучше циркулировать, поэтому могут быть комфортнее плотной одежды даже при одинаковом цвете.

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