Ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка

Обычно считается, что летом лучше носить светлую одежду: она отражает больше солнечного света и меньше нагревается. Именно поэтому темные вещи часто остаются в шкафу до наступления прохладной погоды. Но ученые из Чжэнчжоуского и Аделаидского университетов решили проверить, можно ли сделать темную ткань, которая не будет превращаться в переносную батарею под солнцем.