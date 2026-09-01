Россиянам для въезда в Казахстан теперь потребуется электронное разрешение

Поправки в закон о миграции подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система будет работать в пилотном режиме. При этом отсутствие разрешения в цифровой системе пока не будет основанием для отказа во въезде. «Оформление электронного разрешения на въезд (ETA) необходимо всем иностранным гражданам, у которых доступен безвизовый въезд в Республику Казахстан, в том числе гражданам Российской Федерации», — сообщил оператор.