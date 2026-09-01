Россиянам для въезда в Казахстан теперь потребуется электронное разрешение

Россиянам, как и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, теперь нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в страну. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оператора цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization).
Поправки в закон о миграции подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система будет работать в пилотном режиме. При этом отсутствие разрешения в цифровой системе пока не будет основанием для отказа во въезде. «Оформление электронного разрешения на въезд (ETA) необходимо всем иностранным гражданам, у которых доступен безвизовый въезд в Республику Казахстан, в том числе гражданам Российской Федерации», — сообщил оператор.
Планируется, что нововведение будет внедряться поэтапно. С 1 ноября оно потребуется пассажирам международных авиарейсов, с 15 ноября — въезжающим на автомобилях из стран вне ЕАЭС, с 30 ноября — пересекающим границу через автомобильные пункты пропуска со странами ЕАЭС, а с 15 декабря правило распространится на пассажиров поездов и морских судов. Полученный документ будет действовать 180 дней и позволит пересекать границу республики несколько раз.
Еще в августе МВД Казахстана разработало поправки, которые вводят платные электронные разрешения на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Документ находился на публичном обсуждении до 20 августа.
«Россия занимает сейчас первое место по количеству туристов, которые прибывают в Казахстан с целью отдыха и осмотра достопримечательностей. На втором месте Китай, на третьем месте Индия, на четвертом месте Турция», — говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призвал развивать туризм, отметив выгодное географическое положение, разнообразие ландшафтов и богатое историко-культурное наследие страны.