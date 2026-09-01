В России с 1 сентября запретили называть бриллиантами синтетические камни

С 1 сентября в России запретили называть бриллиантами синтетические камни. Постановление правительства опубликовано на сайте правовых актов.



Кроме того, в отношении таких изделий нельзя использовать термины, создающие у потребителя впечатление природного происхождения камня. Например, «драгоценный», «настоящий», «подлинный», «естественный», «природный», «натуральный», «добытый», «минерал», «экологичный».



Еще для синтетических камней нельзя употреблять качественно-цветовые характеристики, свойственные бриллиантам, и указывать вес в каратах. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках и бирках должна быть маркировка «синтетический». Бриллиантами могут именоваться только алмазы природного происхождения.



«Слово „синтетический“ не должно восприниматься как негативная характеристика — мировая практика показывает, что это просто другой продукт со своими достоинствами, и выбор между ним и природным бриллиантом остается делом личных предпочтений и бюджета. Как именно рынок распределит спрос между синтетическими и природными камнями, покажет время и голосование рублем», — сказал глава комиссии по драгметаллам и камням «Опоры России» Андрей Жирных.