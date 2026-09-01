«Киномания» поделилась с «Афишей Daily» дублированным трейлером «Электрического поцелуя» — фильма Пьера Сальвадори, открывшего в этом году Каннский кинофестиваль. В российский прокат картина выйдет 3 сентября.
Действие ромкома разворачивается в Париже в 1928 году. Художник Антуан теряет вдохновение после смерти жены и обращается к медиуму. За голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — мошенница из бродячего цирка. Обман помогает Антуану снова начать рисовать, но Сюзанна постепенно влюбляется в него.
Главные роли исполнили Пио Мармаи («Убийца по имени Неро»), Анаис Демустье («Граф Монте-Кристо») и Жиль Лелуш («Разбитые сердца»).
Замысел фильма возник у Сальвадори в 2016 году на съемках «Планетариума» Ребекки Злотовски. В картине он сыграл режиссера, работавшего над историей о лжемедиуме, которая влюбляется в своего клиента. Сценарий «Электрического поцелуя» создавался почти восемь лет.
Французский режиссер Пьер Сальвадори известен по ромкому «Роковая красотка» с Одри Тоту, Гадом Эльмалехом и Верноном Добчеффом. Среди последних работ постановщика — «Случайный роман» и «Женщина во дворе». В новом фильме он выступил не только режиссером, но и сценаристом.
О своей новой работе он говорит: «Никто не может написать комедию со счастливыми персонажами. Я не припомню ни одной хорошей комедии без страдания. Комедии очаровывают нас, они помогают нам жить, но те, кто их населяет, часто растеряны, разочарованы, неловки или потеряны. Все это поднимает режиссура. Я думаю, именно она трогает зрителя в кино больше всего. В сериалах зрители ждут повествования, но в кино, я верю, они ждут тона, языка. Режиссуры. Я убежден: она способна доставить зрителю почти физическое наслаждение — как фильмы ужасов вызывают дрожь. Режиссура и тон фильма медленно ткут невидимую нить между зрителем и экраном».