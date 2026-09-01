В Москве за год стало на 14% баров меньше
Стартовали съемки психологического детектива Okko «Яд» с Сашей Бортич
Фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом покажут на Нью-Йоркском кинофестивале
Метрополитен-музей отменил выставку Джона Гальяно к Met Gala — из-за его расистских высказываний
В Москве в День города пройдет парад трамваев
Ozon запустил продажи в Монголии
Ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка
«Аэрофлот» отметит День города Москвы на борту — с десертом и чаем
Россиянам для въезда в Казахстан теперь потребуется электронное разрешение
В России с 1 сентября запретили называть бриллиантами синтетические камни
Байопик о Бритни Спирс все еще в работе
Галь Гадот защитила использование ИИ в кино для создания декораций
Вышел трейлер боевика «Последняя фотография» Зака Снайдера — фильм он готовил почти 20 лет
Синоптик: сентябрь в Москве будет теплее нормы, самыми теплыми окажутся первые десять дней месяца
Дейв Франко сомневался в успехе «Иллюзии обмана» и опасался за свою карьеру
Джейсон Момоа и Кифер Сазерленд сыграют в триллере «Copperhead»
«Афиша Рестораны» соберет звездный состав шеф-поваров в лесах Ленинградской области
Каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки
Тим Кук ушел с поста главы Apple и опубликовал прощальное письмо
В Росстате заявили, что россияне проводят в транспорте 19 дней в год
В США вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура. Экс-главаря уличной банды признали виновным
Норман Ридус сыграет с Джеймсом Марсденом в шпионском триллере Apple TV
«Король холода» из Польши провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
Эми Мэдиган сыграет с Томом Хэнксом в фильме о бейсболе
Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят в район Куркино
«Отдал себя без остатка»: Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины
Начались съемки спецэпизода «Камбэк. В лето» с Александром Петровым
Синоптик: бабье лето в Москве продержится не больше пяти суток

Смотрим трейлер «Электрического поцелуя» — фильма открытия Канн, который выходит в российский прокат

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Киномания»

«Киномания» поделилась с «Афишей Daily» дублированным трейлером «Электрического поцелуя» — фильма Пьера Сальвадори, открывшего в этом году Каннский кинофестиваль. В российский прокат картина выйдет 3 сентября.

Действие ромкома разворачивается в Париже в 1928 году. Художник Антуан теряет вдохновение после смерти жены и обращается к медиуму. За голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — мошенница из бродячего цирка. Обман помогает Антуану снова начать рисовать, но Сюзанна постепенно влюбляется в него.

Главные роли исполнили Пио Мармаи («Убийца по имени Неро»), Анаис Демустье («Граф Монте-Кристо») и Жиль Лелуш («Разбитые сердца»).

Видео: «Киномания»

Замысел фильма возник у Сальвадори в 2016 году на съемках «Планетариума» Ребекки Злотовски. В картине он сыграл режиссера, работавшего над историей о лжемедиуме, которая влюбляется в своего клиента. Сценарий «Электрического поцелуя» создавался почти восемь лет.

Французский режиссер Пьер Сальвадори известен по ромкому «Роковая красотка» с Одри Тоту, Гадом Эльмалехом и Верноном Добчеффом. Среди последних работ постановщика — «Случайный роман» и «Женщина во дворе». В новом фильме он выступил не только режиссером, но и сценаристом.

О своей новой работе он говорит: «Никто не может написать комедию со счастливыми персонажами. Я не припомню ни одной хорошей комедии без страдания. Комедии очаровывают нас, они помогают нам жить, но те, кто их населяет, часто растеряны, разочарованы, неловки или потеряны. Все это поднимает режиссура. Я думаю, именно она трогает зрителя в кино больше всего. В сериалах зрители ждут повествования, но в кино, я верю, они ждут тона, языка. Режиссуры. Я убежден: она способна доставить зрителю почти физическое наслаждение — как фильмы ужасов вызывают дрожь. Режиссура и тон фильма медленно ткут невидимую нить между зрителем и экраном».

Расскажите друзьям