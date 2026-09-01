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Байопик о Бритни Спирс все еще в работе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Jeremy Bembaron/Sygma/Sygma/Getty Images

Байопик о Бритни Спирс по ее мемуарам «Женщина во мне» все еще находится в разработке. Сценаристка проекта Элизабет Мериуэзер, создательница сериала «Новенькая», рассказала изданию People, что пока находится в самом начале работы над фильмом. Она считает, что сейчас подходящий момент для истории певицы.

Мериуэзер заявила, что судьба Спирс была тесно связана с особенностями эпохи — взрывом внимания к знаменитостям и появлением новых медиа. По ее словам, история певицы стала результатом своеобразного «идеального шторма», в котором сошлись медийная культура и беспрецедентный интерес к личной жизни звезд.

Спирс начала музыкальную карьеру еще подростком в конце 1990-х. Ее дебютный альбом «…Baby One More Time» вышел в 1999 году и за считаные месяцы превратил певицу в мировую поп-звезду. Следом появились «Oops!.. I Did It Again», «Britney», «In the Zone», «Blackout» и «Circus». При этом за пределами сцены ее жизнь постепенно становилась все сложнее: в 2008 году Спирс оказалась под опекой, которая продолжалась почти 14 лет и была прекращена только в ноябре 2021-го.

В 2023 году певица выпустила мемуары «Женщина во мне», в которых рассказала о детстве, стремительном взлете к славе, отношениях, материнстве, карьере и годах опеки. Книга стала бестселлером и теперь служит основой для будущего фильма.

Права на экранизацию Universal Pictures приобрела в августе 2024 года. Режиссером назначен Джон М.Чу, а продюсером выступает Марк Платт. Кто сыграет саму Спирс, пока неизвестно.

Мериуэзер уже перечитала мемуары и несколько раз прослушала аудиоверсию, которую записала Мишель Уильямс. Параллельно сценаристка переслушивает музыку Бритни и другие песни, которые были популярны в конце 1990-х и начале 2000-х, — ей важно заново почувствовать атмосферу того времени.

«Я ровесница Бритни, поэтому большая часть этой музыки моментально возвращает меня в прошлое», — рассказала Мериуэзер. Среди любимых песен Спирс она назвала «Perfume» и «If I’m Dancing».

По мнению сценаристки, фильм особенно актуален сейчас, когда зрители заново переосмысливают то, как медиа относились к женщинам-знаменитостям в 1990-е и начале 2000-х. «Я действительно думаю, что сейчас подходящее время для этого фильма», — сказала Мериуэзер.

Дата премьеры байопика пока не объявлена. Подробностей о сценарии и актерском составе также нет.

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