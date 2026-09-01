Байопик о Бритни Спирс все еще в работе

Спирс начала музыкальную карьеру еще подростком в конце 1990-х. Ее дебютный альбом «…Baby One More Time» вышел в 1999 году и за считаные месяцы превратил певицу в мировую поп-звезду. Следом появились «Oops!.. I Did It Again», «Britney», «In the Zone», «Blackout» и «Circus». При этом за пределами сцены ее жизнь постепенно становилась все сложнее: в 2008 году Спирс оказалась под опекой, которая продолжалась почти 14 лет и была прекращена только в ноябре 2021-го.