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Галь Гадот защитила использование ИИ в кино для создания декораций

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Галь Гадот защитила свое участие в фильме «Биткоин» Дага Лаймана, в котором для создания декораций и освещения использовался искусственный интеллект. Своим мнением насчет технологии актриса поделилась в подкасте «Happy Sad Confused».

«ИИ меня пугает, но разве я должна бояться и отворачиваться? Нет. Мне страшно, но я экспериментирую с ним, изучаю его и стараюсь больше о нем узнать. Поезд уже ушел. Либо вы будете работать с ИИ, либо полностью вылетите из игры. Я стараюсь извлечь из него максимум пользы и защитить то, что еще можно защитить», — сказала Гадот.

По словам артистки, ее юристы полгода согласовывали контракт и добивались того, чтобы ИИ никак не вмешивался в актерскую игру в картине. «Я не хотела, чтобы ИИ каким-либо образом вмешивался в мою игру. Нам пришлось настолько тщательно это прописать, что Гильдия актеров США связалась с моими юристами и попросила совета, чтобы обновить свой типовой контракт и защитить других актеров. Что касается исполнения роли, то это полностью моя работа», — призналась кинозвезда.

На съемках «Биткоина» актеров, включая Гадот, Кейси Аффлека, Пита Дэвидсона и Айлу Фишер, снимали в практически пустом помещении. Актриса назвала такой опыт «кинематографом в чистейшем виде» и сравнила его с театром. Актерам не приходилось ждать, когда выставят свет, и они «все время оставались разогретыми», отметила она.

Продюсер фильма Райан Кавана утверждал, что благодаря ИИ создатели картины с бюджетом 70 млн долларов сэкономили более 200 млн долларов на декорациях и освещении.

В том же интервью Гадот призналась, что вряд ли снова сыграет Чудо-женщину. Актриса объяснила, что длительные съемки больше не вписываются в ее жизнь: у нее четверо детей, которых она не хочет надолго оставлять.

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