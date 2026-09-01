Галь Гадот защитила использование ИИ в кино для создания декораций

«ИИ меня пугает, но разве я должна бояться и отворачиваться? Нет. Мне страшно, но я экспериментирую с ним, изучаю его и стараюсь больше о нем узнать. Поезд уже ушел. Либо вы будете работать с ИИ, либо полностью вылетите из игры. Я стараюсь извлечь из него максимум пользы и защитить то, что еще можно защитить», — сказала Гадот.