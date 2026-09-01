Зак Снайдер представил первый трейлер психологического боевика «Последняя фотография». На этот раз режиссер отправляет героев в джунгли Южной Америки, где привычный для него экшн постепенно превращается в сюрреалистическую историю о жизни и смерти.
Главный герой фильма — бывший сотрудник Управления по борьбе с наркотиками Итан Блэк. Он отправляется в горы Южной Америки, чтобы найти своих племянников. Их родители были убиты, а единственным человеком, который видел лица преступников, оказывается военный фотограф с непростым характером. Вместе они уходят все дальше от цивилизации и сталкиваются не только с убийцами, но и с собственным прошлым.
Итана сыграл Стюарт Мартин, знакомый зрителям по «Мятежной Луне». Также в фильме снялись Фра Фи, Серджо Эррера и Марлон Морено. Сценарий написал Курт Джонстад, ранее работавший со Снайдером над «300 спартанцами».
«Последняя фотография» — один из старейших проектов Снайдера. Режиссер разрабатывал его около двух десятилетий. В разные годы главные роли в фильме должны были исполнить Кристиан Бейл и Шон Пенн, однако до производства дело тогда не дошло.
Сам Снайдер называет фильм размышлением о жизни и смерти и частично основывает историю на собственном опыте. По трейлеру, впрочем, в ней нашлось место и для фирменного снайдеровского экшна: перестрелок, погонь, суровых пейзажей и постепенно размывающейся границы между реальностью и сюрреализмом.
Мировая премьера «Последней фотографии» состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто.