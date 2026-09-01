Главный герой фильма — бывший сотрудник Управления по борьбе с наркотиками Итан Блэк. Он отправляется в горы Южной Америки, чтобы найти своих племянников. Их родители были убиты, а единственным человеком, который видел лица преступников, оказывается военный фотограф с непростым характером. Вместе они уходят все дальше от цивилизации и сталкиваются не только с убийцами, но и с собственным прошлым.