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Вышел трейлер боевика «Последняя фотография» Зака Снайдера — фильм он готовил почти 20 лет

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Tiff

Зак Снайдер представил первый трейлер психологического боевика «Последняя фотография». На этот раз режиссер отправляет героев в джунгли Южной Америки, где привычный для него экшн постепенно превращается в сюрреалистическую историю о жизни и смерти.

Главный герой фильма — бывший сотрудник Управления по борьбе с наркотиками Итан Блэк. Он отправляется в горы Южной Америки, чтобы найти своих племянников. Их родители были убиты, а единственным человеком, который видел лица преступников, оказывается военный фотограф с непростым характером. Вместе они уходят все дальше от цивилизации и сталкиваются не только с убийцами, но и с собственным прошлым.

Видео: Tiff

Итана сыграл Стюарт Мартин, знакомый зрителям по «Мятежной Луне». Также в фильме снялись Фра Фи, Серджо Эррера и Марлон Морено. Сценарий написал Курт Джонстад, ранее работавший со Снайдером над «300 спартанцами».

«Последняя фотография» — один из старейших проектов Снайдера. Режиссер разрабатывал его около двух десятилетий. В разные годы главные роли в фильме должны были исполнить Кристиан Бейл и Шон Пенн, однако до производства дело тогда не дошло.

Сам Снайдер называет фильм размышлением о жизни и смерти и частично основывает историю на собственном опыте. По трейлеру, впрочем, в ней нашлось место и для фирменного снайдеровского экшна: перестрелок, погонь, суровых пейзажей и постепенно размывающейся границы между реальностью и сюрреализмом.

Мировая премьера «Последней фотографии» состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто.

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