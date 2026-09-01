Синоптик: сентябрь в Москве будет теплее нормы, самыми теплыми окажутся первые десять дней месяца

Сентябрь в Москве может оказаться теплее климатической нормы на 0,5–1,5 градуса. Такой прогноз изданию РИА «Новости» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Средняя температура сентября в столице обычно составляет +11,9 градуса. В этом году она, по прогнозу синоптика, будет выше этого значения. При этом дождей тоже ожидается больше обычного: вместо климатической нормы в 66 мм в городе может выпасть 70–85 мм осадков.
Самой теплой частью месяца станет первая декада сентября. При этом основная часть дождей, по прогнозу Леуса, придется на первую половину месяца.
Теплее климатической нормы, как ожидается, будет не только сентябрь: весь предстоящий осенний сезон может оказаться немного теплее обычного. Количество осадков при этом также прогнозируется выше нормы.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец утверждал, что бабье лето придет в Москву в середине сентября и задержится не дольше чем на пять суток. По словам Тишковца, сентябрь в городе ожидается относительно теплым, температура воздуха будет на 1–2 градуса выше нормы (ночью +7,1 градуса, днем — +15,4).