Синоптик: сентябрь в Москве будет теплее нормы, самыми теплыми окажутся первые десять дней месяца

Средняя температура сентября в столице обычно составляет +11,9 градуса. В этом году она, по прогнозу синоптика, будет выше этого значения. При этом дождей тоже ожидается больше обычного: вместо климатической нормы в 66 мм в городе может выпасть 70–85 мм осадков.