Дейв Франко сомневался в успехе «Иллюзии обмана» и опасался за свою карьеру

Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году, его снял Луи Летерье по сценарию Эда Соломона и Боуза Якина. Картина рассказывает о команде из четырех фокусников, называющих себя «Четырьмя всадниками». Они проворачивают дерзкие ограбления банков прямо во время своих масштабных иллюзионных шоу, а ФБР пытается разгадать секреты их фокусов. Вторая часть ленты вышла в 2016 году, а третья — в 2025-м.