Дейв Франко сомневался в успехе «Иллюзии обмана» и опасался за свою карьеру

Дейва Франко на шоу «Hit Ones» спросили о проекте, который, по его мнению, должен был провалиться в прокате, но в итоге стал успешным. Актер сделал небольшую паузу и назвал «Иллюзию обмана».
«Помню, в конце первого дня царил такой хаос, что мы все пошли ужинать и буквально подняли тосты за конец своей карьеры. Мы думали, что этот фильм нас погубит», — сказал он.
Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году, его снял Луи Летерье по сценарию Эда Соломона и Боуза Якина. Картина рассказывает о команде из четырех фокусников, называющих себя «Четырьмя всадниками». Они проворачивают дерзкие ограбления банков прямо во время своих масштабных иллюзионных шоу, а ФБР пытается разгадать секреты их фокусов. Вторая часть ленты вышла в 2016 году, а третья — в 2025-м.
«За годы работы я научился не завышать ожидания. Сделать фильм успешным невероятно сложно. Поэтому, если картина выстреливает, для меня это всегда приятный сюрприз. Перед каждым релизом я думаю так: „Надеюсь, кино зайдет зрителю, я сделаю все ради его успеха, но загадывать не буду“. Нужно просто уметь отпускать ситуацию», — отметил Франко.
В ноябре 2025 года стало известно, что Lionsgate разрабатывает четвертый фильм «Иллюзия обмана». Сюжет и актерский состав не разглашаются. Бобби Коэн, который изначально разработал и продюсировал все фильмы серии, вернется к производству новой части вместе с Алексом Курцманом из Secret Hideout.