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Джейсон Момоа и Кифер Сазерленд сыграют в триллере «Copperhead»

Афиша Daily
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Фото: Jeff Spicer/Getty Images

Джейсон Момоа, Теноч Уэрта, Адриа Архона и Кифер Сазерленд присоединились к актерскому составу триллера «Copperhead». Они появятся на экране вместе с Майлсом Теллером, об участии которого сообщалось раньше. Об этом пишет Deadline.

В центре сюжета окажутся опытный детектив и молодой федеральный агент. Им придется объединиться, после того как операция по покупке наркотиков под прикрытием закончится насилием. Вместе герои попытаются раскрыть заговор внутри элитной оперативной группы.

Подробности о персонажах актеров пока держатся в секрете. Режиссером выступит Джон Суоб, известный по фильмам «Денежная игла» и «Страна сладостей». Сценарий написали Чад Фихан и Дж.Тодд Скотт.

Съемки «Copperhead» начнутся в сентябре. Проект финансирует и продюсирует Black Label Media вместе с компанией Теллера Lime Tree Productions и компанией Суоба Milk Boy.

Недавно Момоа сыграл Лобо в «Супергерл», а Уэрта вернулся к роли Нэмора в грядущем фильме «Мстители: Доктор Дум». Архона известна по сериалу «Андор» и комедии «Нескромные». Сазерленд исполнил главную роль в сериале «24 часа» и недавно появился в триллере Клинта Иствуда «Присяжный номер два».

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