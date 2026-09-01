Джейсон Момоа и Кифер Сазерленд сыграют в триллере «Copperhead»

Джейсон Момоа, Теноч Уэрта, Адриа Архона и Кифер Сазерленд присоединились к актерскому составу триллера «Copperhead». Они появятся на экране вместе с Майлсом Теллером, об участии которого сообщалось раньше. Об этом пишет Deadline.