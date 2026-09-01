«Афиша Рестораны» соберет звездный состав шеф-поваров в лесах Ленинградской области

С 8 по 12 сентября «Афиша Рестораны» совместно с We Lodge в третий раз вывезет звезд российской гастрономии в загородный клуб, расположенный в 30 километрах от Петербурга, и организует Chef’s Camp. Шеф-повара проведут несколько дней на природе, в окружении хвойного леса, обмениваясь опытом и экспериментируя с приготовлением блюд на открытом огне, используя фермерские и лесные продукты.
Участниками Chef’s Camp 2026 станут:
– Андрей Шмаков – бренд-шеф Savva, бара «Шаляпин», отеля «Метрополь», совладелец Riva (Таллин), обладатель звезды Michelin Moscow-2022, «Шеф-повар года» по версии WhereToEat International 2026 и WhereToEat Moscow;
– Андрей Жданов – бренд-шеф Modus и группы Modus Friends, лауреат премии «Шеф-повар года» в номинации «Шеф-легенда» 2024;
– Дмитрий Париков – создатель проекта «На Даче», шеф-повар «Тэму», преподаватель Novikov School и Академии Stanfood;
– Антон Исаков – концепт-шеф и совладелец La Biga и Tondo;
– Андрей Ковалев – бренд-шеф Tartarbar, сооснователь Reborn by Андрей Ковалев;
— Виктор Шайдецкий — бренд-шеф Manul, самый молодой финалист «МастерШефа. Профессионалы».
Модератором программы вновь выступит Антон Нечипоренко — амбассадор международной ресторанной премии WhereToEat. Вместе с Михаилом Шевяковым, шеф-поваром ресторана Hvoy, звездные участники отправятся на лесную «тихую охоту» за грибами. А гастрономический опыт дополнит знакомство с локальным ремеслом: все блюда будут подаваться на авторской посуде, созданной керамистами из Ленинградской области Gonchar Dining.
Главная интрига — меню. Шефы будут работать в парах и дадут три гастрономических ужина, блюда которых держатся в секрете до самого финала.
Стать частью происходящего можно лично: бронирование мест на гастрономические ужины в рамках Chef’s Camp уже открыто на сайте We Lodge. Следить за ходом мероприятия и закулисными моментами можно в социальных сетях «Афиши Рестораны» и We Lodge.