«Афиша Рестораны» соберет звездный состав шеф-поваров в лесах Ленинградской области

С 8 по 12 сентября «Афиша Рестораны» совместно с We Lodge в третий раз вывезет звезд российской гастрономии в загородный клуб, расположенный в 30 километрах от Петербурга, и организует Chef’s Camp. Шеф-повара проведут несколько дней на природе, в окружении хвойного леса, обмениваясь опытом и экспериментируя с приготовлением блюд на открытом огне, используя фермерские и лесные продукты.