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«Афиша Рестораны» соберет звездный состав шеф-поваров в лесах Ленинградской области

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба компании «Афиша»

С 8 по 12 сентября «Афиша Рестораны» совместно с We Lodge в третий раз вывезет звезд российской гастрономии в загородный клуб, расположенный в 30 километрах от Петербурга, и организует Chef’s Camp. Шеф-повара проведут несколько дней на природе, в окружении хвойного леса, обмениваясь опытом и экспериментируя с приготовлением блюд на открытом огне, используя фермерские и лесные продукты.

Участниками Chef’s Camp 2026 станут:

Андрей Шмаков – бренд-шеф Savva, бара «Шаляпин», отеля «Метрополь», совладелец Riva (Таллин), обладатель звезды Michelin Moscow-2022, «Шеф-повар года» по версии WhereToEat International 2026 и WhereToEat Moscow;

Андрей Жданов – бренд-шеф Modus и группы Modus Friends, лауреат премии «Шеф-повар года» в номинации «Шеф-легенда» 2024;

Дмитрий Париков – создатель проекта «На Даче», шеф-повар «Тэму», преподаватель Novikov School и Академии Stanfood;

Антон Исаков – концепт-шеф и совладелец La Biga и Tondo;

Андрей Ковалев – бренд-шеф Tartarbar, сооснователь Reborn by Андрей Ковалев;

— Виктор Шайдецкий — бренд-шеф Manul, самый молодой финалист «МастерШефа. Профессионалы».

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© пресс-служба компании «Афиша»
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© пресс-служба компании «Афиша»

Модератором программы вновь выступит Антон Нечипоренко — амбассадор международной ресторанной премии WhereToEat. Вместе с Михаилом Шевяковым, шеф-поваром ресторана Hvoy, звездные участники отправятся на лесную «тихую охоту» за грибами. А гастрономический опыт дополнит знакомство с локальным ремеслом: все блюда будут подаваться на авторской посуде, созданной керамистами из Ленинградской области Gonchar Dining.

Главная интрига — меню. Шефы будут работать в парах и дадут три гастрономических ужина, блюда которых держатся в секрете до самого финала. 

Стать частью происходящего можно лично: бронирование мест на гастрономические ужины в рамках Chef’s Camp уже открыто на сайте We Lodge. Следить за ходом мероприятия и закулисными моментами можно в социальных сетях «Афиши Рестораны» и We Lodge.

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