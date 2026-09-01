Каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки

Среди родителей, которые платят детям за учебу, 37% ориентируются не на отдельные отметки, а на результаты четверти или года. Из тех, кто вознаграждает за пятерки, 39% делают это независимо от предмета, 32% — за успехи в дисциплинах, важных для поступления, а 29% — за хорошие оценки по предметам, которые ребенку даются сложнее.