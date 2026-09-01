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Каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки

Афиша Daily
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Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

Деньгами за хорошие оценки детей поощряют 13% родителей, следует из исследования Rambler&Co и «Сбера» ко Дню знаний. «Афиша Daily» ознакомилась с результатами опроса.

Самым распространенным способом поддержать ребенка остается похвала — ее выбирают 53% респондентов. Еще 17% балуют детей любимой едой, сладостями или небольшими подарками, а 7% вручают крупный подарок по итогам четверти или года.

При этом 46% опрошенных не связывают поощрения и наказания с оценками. Они считают, что ребенок должен учиться прежде всего для себя.

Среди родителей, которые платят детям за учебу, 37% ориентируются не на отдельные отметки, а на результаты четверти или года. Из тех, кто вознаграждает за пятерки, 39% делают это независимо от предмета, 32% — за успехи в дисциплинах, важных для поступления, а 29% — за хорошие оценки по предметам, которые ребенку даются сложнее.

«Сбер» также проанализировал 148 755 обезличенных переводов от взрослых детям младше 18 лет. В сообщениях к ним упоминались оценки, контрольные, экзамены, успеваемость, поведение и другие школьные темы. С сентября 2025 года по май 2026-го общая сумма таких переводов составила 253 млн рублей.

В среднем один перевод составлял 1,7 тыс. рублей. Каждый пятый был ровно на 1 тыс. рублей, еще примерно каждый шестой — на 500 рублей. За хорошее поведение взрослые переводили в среднем 1,1 тыс. рублей, за пятерку — 881 рубль, а за четверку — 496 рублей.

Чаще всего в сообщениях к переводам встречались математика и русский язык. Самые крупные суммы в среднем приходились на геометрию — около 680 рублей, химию — 645 рублей и физику — 566 рублей.

Среди родителей, использующих финансовую мотивацию, 43% считают, что благодаря ей ребенок стал учиться лучше. Еще 19% сообщили, что он стал хорошистом или отличником. По словам 22% опрошенных, денежные поощрения не повлияли на успеваемость.

Опрос Rambler&Co проводился с 20 по 27 августа 2026 года. В нем участвовали более 2 тыс. интернет-пользователей.

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