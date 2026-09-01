К блюду подадут чай «Москва», вкус которого жители города выбрали летом 2024 года. Они пробовали вслепую пять купажей на площадках фестиваля «Московское чаепитие», а затем голосовали через проект «Активный гражданин». Победил черный байховый чай с апельсином, земляникой, черной и красной смородиной, бутонами роз, лепестками василька и сафлором. Пассажирам также подарят упаковку этого чая.