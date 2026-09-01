С 3 по 6 сентября пассажирам бизнес-класса «Аэрофлота», вылетающим из Шереметьево, предложат фирменный десерт и чай «Москва». Акцию приурочат к 879-летию столицы, сообщила «Афише Daily» пресс-служба авиакомпании.
Десерт разработали на основе одноименного торта, который считается одним из символов Москвы. Он состоит из коржей с измельченным фундуком, крема на основе сгущенного молока и красной глазури.
К блюду подадут чай «Москва», вкус которого жители города выбрали летом 2024 года. Они пробовали вслепую пять купажей на площадках фестиваля «Московское чаепитие», а затем голосовали через проект «Активный гражданин». Победил черный байховый чай с апельсином, земляникой, черной и красной смородиной, бутонами роз, лепестками василька и сафлором. Пассажирам также подарят упаковку этого чая.
«Аэрофлот» впервые отметит День города на борту. Акция станет частью сотрудничества авиакомпании с Мостуризмом. Она не затронет рейсы из Москвы во Владивосток: на них в это время будет действовать другое специальное меню, приуроченное к Восточному экономическому форуму.