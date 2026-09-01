Тим Кук ушел с поста главы Apple и опубликовал прощальное письмо

Тим Кук ушел в отставку с поста главы Apple после 15 лет руководства. 31 августа в соцсети Х он поблагодарил команду за этот опыт.
«Сегодня мой последний день в качестве главы Apple, и я хочу выразить огромную любовь и признательность нашему сообществу Apple. Завтра я перехожу на новую должность, но мое отношение к вам никогда не изменится. Спасибо, что вдохновляли меня все эти годы. Я бесконечно благодарен вам и с нетерпением жду начала новой главы в жизни», — написал он.
С 1 сентября новым CEO стал Джон Тернус, который работал в компании старшим вице-президентом Apple по аппаратной разработке. «Я проработал в Apple почти всю свою карьеру, и мне повезло, что я работал под руководством Стива Джобса и что моим наставником был Тим Кук. <…> Для меня большая честь занять эту должность, и я обещаю следовать ценностям и видению, которые вот уже полвека определяют особую позицию [Apple]», — говорил Тернус.
Тим Кук сменил сооснователя Apple Стива Джобса незадолго до его смерти в 2011 году. Он пришел работать в организацию в марте 1998 года в качестве старшего вице-президента по мировым операциям.
О том, что Тим Кук покинет пост главы Apple, стало известно еще в апреле. Он станет исполнительным председателем совета директоров.