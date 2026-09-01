Тим Кук ушел с поста главы Apple и опубликовал прощальное письмо

С 1 сентября новым CEO стал Джон Тернус, который работал в компании старшим вице-президентом Apple по аппаратной разработке. «Я проработал в Apple почти всю свою карьеру, и мне повезло, что я работал под руководством Стива Джобса и что моим наставником был Тим Кук. <…> Для меня большая честь занять эту должность, и я обещаю следовать ценностям и видению, которые вот уже полвека определяют особую позицию [Apple]», — говорил Тернус.