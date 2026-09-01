В Росстате заявили, что россияне проводят в транспорте 19 дней в год

Окладников отметил, что больше всего времени на Дальнем Востоке в транспорте проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, а меньше — Еврейской автономной области и Магаданской области. «Есть такое понятие, как „транспортная усталость“. Еще в 1960-х годах проводились многие научные работы, когда определили критерии усталости. Если более 40 минут находишься в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%», — сказал он.