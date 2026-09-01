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В Росстате заявили, что россияне проводят в транспорте 19 дней в год

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Россияне в среднем проводят в транспорте 19 дней в год, а на Дальнем Востоке этот показатель составляет около 20 дней. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергей Окладников в ходе Восточного экономического форума, пишут РИА «Новости».

Окладников отметил, что больше всего времени на Дальнем Востоке в транспорте проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, а меньше — Еврейской автономной области и Магаданской области.  «Есть такое понятие, как „транспортная усталость“. Еще в 1960-х годах проводились многие научные работы, когда определили критерии усталости. Если более 40 минут находишься в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%», — сказал он.

Ранее в пресс-службе городского департамента транспорта Москвы рассказали, какие необычные вещи оставляли пассажиры. Среди них — сумка с оленьим рогом, электронная мухобойка и барабанные установки. При этом за сезон чаще всего забывали в транспорте зонты.
 

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