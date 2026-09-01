В США вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура. Экс-главаря уличной банды признали виновным

Вечером 13 сентября 1993 года Дэвис с племянником и еще двумя мужчинами отправились на «кадиллаке» искать Шакура и главу его лейбла Мэриона «Шуга» Найта. Об этом в ходе другого расследования рассказал сам Дэвис. По его словам, он передал пистолет на заднее сиденье, а когда они обнаружили автомобиль Шакура и Найта, один из сидевших сзади открыл огонь.