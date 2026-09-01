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В США вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура. Экс-главаря уличной банды признали виновным

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Ethan Miller/Getty Images

Присяжные в Лас-Вегасе признали виновным бывшего главаря уличной банды Дуэйна Keefe D Дэвиса в убийстве звезды хип-хопа Тупака Шакура. Об этом сообщает Reuters.

Приговор Дэвису вынесут 13 октября. Ему грозит пожизненный срок без права на условно-досрочное освобождение.

Дэвиса — экс-главаря уличной банды South Side Compton Crips — признали виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия. Сам он вину не признал и намерен обжаловать вердикт.

Судебный процесс продолжался 11 дней. В ходе них прокуроры воспроизвели присяжным многочасовые записи, на которых обвиняемый рассказывал, что пришел в ярость, когда Шакур и его окружение избили племянника Дэвиса в казино. South Side Compton Crips тогда враждовала с группировкой Mob Piru, с которой были связаны Шакур и его лейбл Death Row Records.

Вечером 13 сентября 1993 года Дэвис с племянником и еще двумя мужчинами отправились на «кадиллаке» искать Шакура и главу его лейбла Мэриона «Шуга» Найта. Об этом в ходе другого расследования рассказал сам Дэвис. По его словам, он передал пистолет на заднее сиденье, а когда они обнаружили автомобиль Шакура и Найта, один из сидевших сзади открыл огонь.

Прокуроры не назвали имя стрелявшего. Дэвис в своей книге «Compton Street Legend», выпущенной в 2019 году, говорил, что выстрелы произвел его племянник. Все трое мужчин, которые были в авто вместе Дэвисом, к настоящему моменту умерли. Законы Невады позволяют обвинить Дэвиса в убийстве, даже если сам он не нажимал на спусковой крючок.

По словам полицейских, они давно подозревали Дэвиса, но у них не было достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение. Все изменилось, когда Дэвис сам рассказал свою версию событий в мемуарах и в интервью СМИ.

Адвокат Дэвиса Майкл Санфт сказал, что в книга его подзащитного представляет собой вымысел, а не изложение фактов. Он также заявил, что дело было скомпрометировано коррупцией в полиции, ненадлежащим ведением расследования и пропажей документов.

В 2010-м Keefe D был задержан по обвинению в хранении наркотиков и организации преступного сообщества. Ему грозил пожизненный срок, в обмен на облегченное наказание он согласился дать показания об участии в убийстве Тупака.

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