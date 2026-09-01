Норман Ридус сыграет с Джеймсом Марсденом в шпионском триллере Apple TV

Сериал расскажет о легендарном оперативнике ЦРУ Брэде Гриффине. Его внезапно увольняют во время международной охоты на неуловимого киллера, который убил его коллегу. Оказавшись за пределами разведывательного сообщества, Гриффин решает самостоятельно найти преступника и получить назначенное за него федеральное вознаграждение в размере 15 млн долларов.