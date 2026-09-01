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Норман Ридус сыграет с Джеймсом Марсденом в шпионском триллере Apple TV

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: John Nacion/Getty Images

Норман Ридус присоединился к актерскому составу сериала Apple TV «Disavowed» («Отреченный»). Он сыграет вместе с Джеймсом Марсденом, сообщает Variety.

Подробности о роли Ридуса пока держатся в секрете. О проекте впервые объявили в мае, тогда же стало известно, что главного героя сыграет Марсден.

Сериал расскажет о легендарном оперативнике ЦРУ Брэде Гриффине. Его внезапно увольняют во время международной охоты на неуловимого киллера, который убил его коллегу. Оказавшись за пределами разведывательного сообщества, Гриффин решает самостоятельно найти преступника и получить назначенное за него федеральное вознаграждение в размере 15 млн долларов.

«Disavowed» основан на оригинальной идее Арта Маркума и Мэтта Холлоуэя —сценаристов «Железного человека» и «Анчартед: На картах не значится». Первые два эпизода снимет Мишель МакЛарен, работавшая над сериалами «Во все тяжкие», «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада». Производством займутся Blue Marble Pictures и Apple Studios.

Самая известная роль Ридуса — Дэрил Диксон во франшизе «Ходячие мертвецы». Актер снимался в оригинальном сериале на протяжении всех 11 сезонов, а затем возглавил спин-офф «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Его четвертый, и заключительный сезон выйдет в 2027 году.

Ридус также сыграл в фильмах «Святые из Бундока», «Блэйд-2», «Байкеры» и «Балерина». В обеих частях видеоигры Death Stranding актер исполнил роль главного героя Сэма Портера Бриджеса.

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