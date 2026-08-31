«Король холода» из Польши провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд

41-летний экстремал Дамиан Каспшик обновил свой список мировых рекордов в категории выносливости, который стал для него уже третьим по счету. Ранее спортсмен прославился тем, что в одних плавках простоял в ледяной кабине более пяти часов. Кроме того, в июле 2026 года поляк установил еще одно достижение, проведя более двух часов полностью закопанным в снег.