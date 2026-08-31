«Король холода» из Польши провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд

Дамиан Каспшик из Польши, известный как «король холода», установил новый мировой рекорд по продолжительности пребывания под ледяной водой (среди мужчин). Он продержался 1 час 29 секунд — достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
41-летний экстремал Дамиан Каспшик обновил свой список мировых рекордов в категории выносливости, который стал для него уже третьим по счету. Ранее спортсмен прославился тем, что в одних плавках простоял в ледяной кабине более пяти часов. Кроме того, в июле 2026 года поляк установил еще одно достижение, проведя более двух часов полностью закопанным в снег.
Каспшик признался, что погружение в ледяную воду далось ему значительно тяжелее. По его словам, в воде человеческий организм теряет огромное количество тепла именно через голову. Дополнительным стрессом стали технические неполадки с оборудованием на старте, из-за которых спортсмен полностью потерял связь со своей командой. Каспшик добавил, что доволен результатом и уже начал готовиться к следующему испытанию, которое будет связано с воздействием холода и проверкой пределов человеческой выносливости в экстремальных условиях.
Женщины показывают в ледяной воде похожие результаты. На сегодняшний день мировой рекорд принадлежит еще одной представительнице Польши — Марии Бодай. 19 декабря 2025 года она смогла просидеть в ледяной воде 1 час и 38 секунд, что даже на 9 секунд превосходит свежий результат Дамиана.