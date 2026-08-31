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Эми Мэдиган сыграет с Томом Хэнксом в фильме о бейсболе

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Warner Bros.

Обладательница премии «Оскар» за фильм «Орудия» Эми Мэдиган присоединилась к актерскому составу фильма «Возвращение» («The Comebacker»). Она получила роль владелицы бейсбольного клуба, пишет Deadline.

В центре сюжета — молодой и перспективный питчер. Его жизнь круто меняется, после того как во время матча ему в голову прилетает отбитый бейсбольный мяч. После тяжелой травмы он начинает говорить очень поэтично и странно, что вдохновляет окружающих и привлекает внимание прессы.

Картина основана на одноименном рассказе писателя Дейва Эггерса, опубликованном в 2024 году. Режиссером выступила Мариель Хеллер («Сможете ли вы меня простить?», «Прекрасный день по соседству»), которая также написала сценарий.

В ленте также снимаются Том Хэнкс, Каллум Тернер и Патрисия Кларксон. Sony Pictures выпустит спортивную драму в мировой прокат 30 июля 2027 года. Производством проекта занимаются компания Хэнкса Playtone, продюсеры Лиа Холцер и Главная лига бейсбола США (MLB).

Для Тома Хэнкса это не первая спортивная драма о бейсболе. В 1992 году он сыграл тренера Джимми Дугана в культовом фильме «Их собственная лига», где прозвучала одна из самых известных реплик в истории жанра: «В бейсболе не плачут». Фраза позже вошла в список самых цитируемых киноцитат Американского института кино.
 

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