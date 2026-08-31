Эми Мэдиган сыграет с Томом Хэнксом в фильме о бейсболе

Обладательница премии «Оскар» за фильм «Орудия» Эми Мэдиган присоединилась к актерскому составу фильма «Возвращение» («The Comebacker»). Она получила роль владелицы бейсбольного клуба, пишет Deadline.
В центре сюжета — молодой и перспективный питчер. Его жизнь круто меняется, после того как во время матча ему в голову прилетает отбитый бейсбольный мяч. После тяжелой травмы он начинает говорить очень поэтично и странно, что вдохновляет окружающих и привлекает внимание прессы.
Картина основана на одноименном рассказе писателя Дейва Эггерса, опубликованном в 2024 году. Режиссером выступила Мариель Хеллер («Сможете ли вы меня простить?», «Прекрасный день по соседству»), которая также написала сценарий.
В ленте также снимаются Том Хэнкс, Каллум Тернер и Патрисия Кларксон. Sony Pictures выпустит спортивную драму в мировой прокат 30 июля 2027 года. Производством проекта занимаются компания Хэнкса Playtone, продюсеры Лиа Холцер и Главная лига бейсбола США (MLB).
Для Тома Хэнкса это не первая спортивная драма о бейсболе. В 1992 году он сыграл тренера Джимми Дугана в культовом фильме «Их собственная лига», где прозвучала одна из самых известных реплик в истории жанра: «В бейсболе не плачут». Фраза позже вошла в список самых цитируемых киноцитат Американского института кино.