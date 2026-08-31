Эми Мэдиган сыграет с Томом Хэнксом в фильме о бейсболе

В центре сюжета — молодой и перспективный питчер. Его жизнь круто меняется, после того как во время матча ему в голову прилетает отбитый бейсбольный мяч. После тяжелой травмы он начинает говорить очень поэтично и странно, что вдохновляет окружающих и привлекает внимание прессы.