Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят в район Куркино

«Долгие годы местные жители просили протянуть метро — ближайшие к ним станции „Планерная“ и „Ховрино“ находятся в соседних районах. По нашим оценкам, станции сделают город ближе для 350 тысяч жителей и работающих в Куркино, Химках и Путилково (Красногорск). Из них около 150 тысяч человек получат метро в пешей доступности», — отметил Собянин.