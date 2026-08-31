Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят в район Куркино

Сергей Собянин сообщил, что Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят за МКАД в район Куркино, к которому примыкают подмосковные города Красногорск и Химки. Мэр Москвы отметил, что строительство стало возможным после запуска БКЛ и МЦД-3.
По словам градоначальника, длина нового участка на данном этапе составляет 5,1 километра под землей. Проектные названия станций — «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Точное расположение станций определят после проектных работ.
«Долгие годы местные жители просили протянуть метро — ближайшие к ним станции „Планерная“ и „Ховрино“ находятся в соседних районах. По нашим оценкам, станции сделают город ближе для 350 тысяч жителей и работающих в Куркино, Химках и Путилково (Красногорск). Из них около 150 тысяч человек получат метро в пешей доступности», — отметил Собянин.
Мэр добавил, что благодаря станциям дорога в центр Москвы станет почти в два раза быстрее. Например, поездка до Белорусского вокзала займет 30 минут вместо часа, до станции «Хорошевская» БКЛ — 25 минут вместо 50.
«Пассажиры смогут делать быстрые и удобные пересадки на 22 станции метро, МЦК и МЦД. На 20% разгрузится станция „Планерная“, которая сейчас является конечной на фиолетовой ветке», — заключил глава города.