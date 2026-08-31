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«Отдал себя без остатка»: Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины

Афиша Daily
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Фото: Michael Regan — FIFA/Getty Images

Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом футболист сообщил на своей странице в соцсетях.

«Я хочу сообщить всем, что ухожу из сборной. Это решение причиняло и продолжает причинять мне душевную боль, но я понимаю, что момент настал. Я отдал себя без остатка, мне больше нечего дать», — написал он.

Нападающий добавил, что продолжит поддерживать сборную, но уже в качестве болельщика. Месси также поблагодарил семью, тренеров, партнеров и фанатов. В начале августа у футболиста умер отец, Хорхе Месси. Лионель отметил, что семейная трагедия лишь подтвердила правильность его решения. 

Лионель Месси выступал за сборную Аргентины 21 год (с 2005-го по 2026-й). За это время нападающий сыграл рекордные 207 матчей и забил 125 мячей. Этим летом футболист провел последний матч за сборную Аргентины против команды Испании. Нападающего признали лучшим игроком чемпионата мира-2026 по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) и Международной ассоциации спортивной прессы.

Еще в июле журналист Эрнан Кастильо сообщал, что Месси уходит из сборной. По словам Кастильо, футболист произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, на котором аргентинцы проиграли со счетом 0:1. «Вчерашняя речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную», — говорил тогда журналист.

Недавно соперник Месси и нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду намекнул, что этот сезон станет последним в его футбольной карьере. В июле состоялась его последняя игра на мундиалях.

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