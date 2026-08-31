«Отдал себя без остатка»: Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины

Еще в июле журналист Эрнан Кастильо сообщал, что Месси уходит из сборной. По словам Кастильо, футболист произнес речь в раздевалке после финального матча чемпионата мира против команды Испании, на котором аргентинцы проиграли со счетом 0:1. «Вчерашняя речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную», — говорил тогда журналист.