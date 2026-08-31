Начались съемки спецэпизода «Камбэк. В лето» с Александром Петровым

Действие фильма «Камбэк. В лето» разворачивается летом 2005 года. Даша мечтает попасть на концерт Андрея Губина — одного из главных кумиров эпохи, чьи хиты «Ночь», «Девушки как звезды», «Мальчик-бродяга» знают наизусть и школьники, и их родители. Но в родном Нижнем Новгороде Даше не удается попасть на его выступление. Тогда Птаха, Юра, Олег и Компот решают помочь подруге и отправляются вместе с ней в дорогу — на следующий концерт кумира, в Волгограде. Поездка, которая начинается как попытка исполнить заветную мечту, постепенно превращается в настоящее приключение и становится для каждого из героев собственной дорогой взросления.