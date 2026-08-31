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Начались съемки спецэпизода «Камбэк. В лето» с Александром Петровым

Афиша Daily
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Фото: пресс-материалы

Продюсерская компания Russian Code приступила к съемкам специального эпизода «Камбэк. В лето» — продолжения истории о начале 2000-х. Бонусная серия в формате 90-минутного фильма выйдет на «Кинопоиске» в декабре 2026 года, а в следующем году зрителей ждет второй сезон сериала, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Александр Петров вновь появится на экране в образе бродяги Компота, которому в первом сезоне школьники помогли узнать правду о своем прошлом. На съемочной площадке вновь собрались ключевые участники команды проекта: Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов и Григорий Столбов — исполнители главных ролей Даши, Юры, Птахи и Олега. К касту также присоединился новый актер, имя которого создатели пока держат в секрете: ему предстоит сыграть главного антагониста специального эпизода.

Действие фильма «Камбэк. В лето» разворачивается летом 2005 года. Даша мечтает попасть на концерт Андрея Губина — одного из главных кумиров эпохи, чьи хиты «Ночь», «Девушки как звезды», «Мальчик-бродяга» знают наизусть и школьники, и их родители. Но в родном Нижнем Новгороде Даше не удается попасть на его выступление. Тогда Птаха, Юра, Олег и Компот решают помочь подруге и отправляются вместе с ней в дорогу — на следующий концерт кумира, в Волгограде. Поездка, которая начинается как попытка исполнить заветную мечту, постепенно превращается в настоящее приключение и становится для каждого из героев собственной дорогой взросления.

Параллельно со съемками фильма стартовало производство и второго сезона «Камбэка». Его действие разворачивается в 2006 году — вчерашние школьники уже вступают во взрослую жизнь и ввязываются в большую авантюру, которая заставит их по-новому взглянуть на дружбу.

Съемки фильма и второго сезона пройдут в Москве, Московской области и Нижнем Новгороде. Помимо этого, появятся и новые объекты — например, стадион в Жуковском, где уже прошли съемки сцены из фильма — концерта Губина.

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