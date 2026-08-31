Синоптик: бабье лето в Москве продержится не больше пяти суток

Синоптик отметил, что по климату метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится ниже +15 градусов, в Москве обычно наступает 2 сентября. В этом году с опозданием в несколько суток похолодание придет уже в предстоящие выходные.