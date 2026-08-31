Синоптик: бабье лето в Москве продержится не больше пяти суток

Бабье лето придет в Москву в середине сентября и задержится не дольше чем на пять суток. После этого в город придет «настоящая осень», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что по климату метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится ниже +15 градусов, в Москве обычно наступает 2 сентября. В этом году с опозданием в несколько суток похолодание придет уже в предстоящие выходные.
По словам Тишковца, сентябрь в городе ожидается относительно теплым, температура воздуха будет на 1–2 градуса выше нормы (ночью +7,1 градуса, днем — +15,4). При этом месяц будет дождливым, осадков выпадет примерно на 30-40% больше положенного (норма для столицы — 66 миллиметров).