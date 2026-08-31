В Reloft Art в Москве открылась групповая выставка «Адам Сэндлер на рубеже веков», посвященная ностальгии по поп-культуре конца 1990-х и начала 2000-х. Проект представила независимая галерея Fuck Work Inc., основанная художником Кириллом Бурыгиным. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба галереи.