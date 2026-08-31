В Reloft Art в Москве открылась групповая выставка «Адам Сэндлер на рубеже веков», посвященная ностальгии по поп-культуре конца 1990-х и начала 2000-х. Проект представила независимая галерея Fuck Work Inc., основанная художником Кириллом Бурыгиным. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба галереи.
В выставке участвуют 22 художника, дизайнера и не только. Среди них — Андрей Бартенев, Кирилл Бурыгин, Кирилл Манчунский, Артур Удовенко, Катя Герасименко, Саша Todayolds, Никита Коновалов, Таир Toyer Toys, Элина Чиянова и другие.
Авторы проекта обращаются к воспоминаниям о времени, которое ассоциируется со свободой и беспечностью, дружбой, любовью и специфической эстетикой массовой культуры рубежа тысячелетий. В центре выставки — фигура Адама Сэндлера, одного из главных американских комиков той эпохи, и его кинематографическая вселенная.
Кураторами проекта выступили Кирилл Бурыгин и Кирилл Манчунский. Выставка продлится до 9 октября. Одну из работ Бурыгин создал специально для «Афиши». Адрес выставки: Москва, галерея Reloft Art, Денисовский переулок, дом 23, строение 1.