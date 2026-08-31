Андрей Подшибякин возвращается с новым триллером «Последний день лета-2»

Если действие первой книги развивалось в рамках классического small town horror, то «Последний день лета-2» совершает шаг в сторону поджанра cosmic horror (или «лавкрафтовские ужасы»). Автор исследует природу безжалостного зла, против которого у человека нет привычных механизмов защиты. «Бытовой ад девяностых, всплеск серийных убийств и надвигающийся конец света сплетаются в мрачную историю, где напряжение и экшн не отпускают читателя до последней страницы. Важнейший смысловой пласт романа Андрей Подшибякин раскрывает в послесловии к книге: если первый „Последний день лета“ был о том, как горько и жутковато, но все же с надеждой заканчивается детство, то вторая часть — это жесткий роман о том, как начинается взрослая жизнь», — говорится в описании.