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Андрей Подшибякин возвращается с новым триллером «Последний день лета-2»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

31 августа в «Редакции Елены Шубиной» и «Яндекс Книгах» вышло продолжение бестселлера Андрея Подшибякина — триллер «Последний день лета-2». Аудиокнига подготовлена издательством «Вимбо», рассказали в пресс-службе книжного сервиса.

Аудиоверсию книги озвучили Григорий Перель и Максим Суханов. Первая часть дилогии стала громким литературным событием благодаря миксу южного small town horror в духе Стивена Кинга и ностальгической атмосферы лихих девяностых. Новая книга выводит историю на совершенно другой, международный уровень ужаса: теперь под прицелом не только Ростов-на-Дону, но и весь мир.

«Последний день лета-2» — прямое продолжение первой части. Жизнь четырех главных героев — Пуха, Шамана, Крюгера и Степы — продолжается в Ростове 1994 года на фоне расцвета криминала, финансовых пирамид и надвигающегося конфликта на Кавказе.

«Перенесенный шок навсегда изменил ребят, но им снова придется объединиться перед лицом древней угрозы. Правда, на этот раз им противостоит не проснувшийся под курганами сарматский демон, а существа совсем иного порядка. По всему Ростову и далеко за его пределами вдруг возникают странные двери, излучающие манящий теплый свет. Открывшие их люди становятся орудиями нечеловеческого голодного разума, перед которым бессильно даже прежнее хтоническое зло», — рассказывают авторы.

Если действие первой книги развивалось в рамках классического small town horror, то «Последний день лета-2» совершает шаг в сторону поджанра cosmic horror (или «лавкрафтовские ужасы»). Автор исследует природу безжалостного зла, против которого у человека нет привычных механизмов защиты. «Бытовой ад девяностых, всплеск серийных убийств и надвигающийся конец света сплетаются в мрачную историю, где напряжение и экшн не отпускают читателя до последней страницы. Важнейший смысловой пласт романа Андрей Подшибякин раскрывает в послесловии к книге: если первый „Последний день лета“ был о том, как горько и жутковато, но все же с надеждой заканчивается детство, то вторая часть — это жесткий роман о том, как начинается взрослая жизнь», — говорится в описании.

Андрей Подшибякин — выпускник Ростовского госуниверситета и ВГИКа, журналист, который писал и для «Афиши». Его роман «Последний день лета» вышел в 2023 году. Спустя год автор подтвердил, что книгу экранизируют. Проект разрабатывают онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания Mosaic Films.

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