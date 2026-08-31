Новую рукопись Лори Андерсон спрячут от читателей на 88 лет

Американская художница и музыкант Лори Андерсон стала 13-й участницей норвежского проекта «Библиотека будущего». Ее новую работу не покажут публике до 2114 года, сообщает The Guardian.
Андерсон пока не раскрыла, что именно передаст проекту. По словам создательницы «Библиотеки будущего» художницы Кэти Патерсон, это может быть текст, партитура, рассказ, набор инструкций или «что-то, для чего у нас пока нет названия».
«Я надеюсь написать что-нибудь полезное о любви для людей, которые прочтут это в 2114 году. Больше всего я люблю книги, в которых могу услышать чей-то голос. Поэтому я постараюсь как можно яснее выразить свои мысли для тех, кому эти книги попадутся в следующем веке», — поделилась Андерсон.
Работы участников проекта хранятся в специальной комнате в здании публичной библиотеки Дейхман Бьервика в Осло. В 2114 году их выпустят в виде антологии. Бумагу для нее изготовят из деревьев, растущих в лесу «Библиотеки будущего» на севере норвежской столицы. В 2014 году Патерсон высадила там тысячу елей.
Свои рукописи проекту уже передали Маргарет Этвуд, Хан Ган, Оушен Вуонг, Дэвид Митчелл, Элиф Шафак, Карл Уве Кнаусгор и другие писатели. Предыдущим участником «Библиотеки будущего» стал Амитав Гош.
Лори Андерсон работает на стыке литературы, театра, экспериментальной музыки, изобразительного искусства и технологий. Она выпустила десять книг, получила одну премию «Грэмми», а в 2024 году Академия звукозаписи удостоила ее награды за вклад в музыку.