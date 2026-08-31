Новую рукопись Лори Андерсон спрячут от читателей на 88 лет

«Я надеюсь написать что-нибудь полезное о любви для людей, которые прочтут это в 2114 году. Больше всего я люблю книги, в которых могу услышать чей-то голос. Поэтому я постараюсь как можно яснее выразить свои мысли для тех, кому эти книги попадутся в следующем веке», — поделилась Андерсон.