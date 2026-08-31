Баста пригласил Канье Уэста в тур по России: «Кукушка улетит так, что никто не поймает»

«Я считаю его очень талантливым музыкантом, реформатором, хорошим человеком с небольшими сложностями», — сказал Баста. По его мнению, Уэсту стоит посмотреть Россию целиком: от Калининграда до Камчатки. «Его просто порвет, если он решит по России проехаться. Кукушка улетит так, что никто не поймает, когда он увидит, как прекрасна наша родина. Welcome, Kanye!» — добавил рэпер.