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Баста пригласил Канье Уэста в тур по России: «Кукушка улетит так, что никто не поймает»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Баста предложил Канье Уэсту не ограничиваться возможным концертом в Санкт-Петербурге и отправиться в путешествие по России. В разговоре с изданием НСН рэпер заявил, что готов принять американского коллегу в Краснодаре и Ростове, где сам будет выступать 10 и 11 октября.

«Я считаю его очень талантливым музыкантом, реформатором, хорошим человеком с небольшими сложностями», — сказал Баста. По его мнению, Уэсту стоит посмотреть Россию целиком: от Калининграда до Камчатки. «Его просто порвет, если он решит по России проехаться. Кукушка улетит так, что никто не поймает, когда он увидит, как прекрасна наша родина. Welcome, Kanye!» — добавил рэпер.

17 августа агентство Say Agency анонсировало выступления Канье Уэста в Петербурге, тогда же стартовала продажа билетов. Депутат Госдумы Николай Новичков призвал отменить концерты Канье Уэста в России, если тот не поддержит СВО. Спикер также пообещал проверить старые заявления Уэста, где тот хвалил Гитлера, — в них могут усмотреть уголовную статью о нацизме.

24 августа в «Газпром Арене» заявили, что площадка не подписывала договор по поводу концерта Канье Уэста. «Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке», — говорилось в сообщении. Организаторы концерта Канье Уэста в разговоре с РБК заявили, что не знают об отмене мероприятия. По данным «Фонтанки», шоу решили не проводить после «звонка сверху».

При этом выступления Канье Уэста на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября до сих пор числятся в графике музыканта. При попытке бронирования система перенаправляет пользователя на русскоязычную платформу, где к покупке доступны только билеты в танцевальный партер стоимостью 30 тыс. рублей.

Недавно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что власти региона готовы рассмотреть возможность проведения концерта Канье Уэста. Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров предложил провести выступление Уэста именно в Городце. Идея появилась после того, как возникли проблемы с проведением двух запланированных выступлений рэпера в Петербурге.

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