В кинотеатре «Иллюзион» пройдет фестиваль кино об архитектуре ЛАФ

«ЛАФ — это не только фильмы о великих архитекторах. Это еще и разговор о городах как о живых организмах. Зрители отправятся в Индию вместе с Ле Корбюзье и посетят его город-утопию Чандигарх, который задумывался как идеальный город будущего. Также увидим, как в Бруклине жители борются за право самим определять будущее своего района. Это истории о том, как утопии сталкиваются с реальностью, а идеи — с политикой, временем и изменениями», — пишут организаторы.