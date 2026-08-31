В кинотеатре «Иллюзион» пройдет фестиваль кино об архитектуре ЛАФ

В московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет Летний архитектурный фестиваль ЛАФ-2026, показы состоятся с 5 по 15 сентября. Как отмечают организаторы, на фесте покажут фильмы, которые рассказывают об архитектуре не просто как об искусстве, а как «о живой истории человеческих идей и судеб».
ЛАФ — это международный проект, в котором известные архитекторы знакомят зрителей со своими работами. В этом году программа посвящена проектам шведского модерниста Сигурда Леверенца и тихой поэзии венецианца Карло Скарпы. Аргентинский архитектор Эмилио Амбас покажет, что архитектура способна существовать в гармонии с природой, а не противостоять ей. Авторы также сравнят противоположные подходы Энрике Миральеса и Оскара Тускетса Бланки из Испании.
«ЛАФ — это не только фильмы о великих архитекторах. Это еще и разговор о городах как о живых организмах. Зрители отправятся в Индию вместе с Ле Корбюзье и посетят его город-утопию Чандигарх, который задумывался как идеальный город будущего. Также увидим, как в Бруклине жители борются за право самим определять будущее своего района. Это истории о том, как утопии сталкиваются с реальностью, а идеи — с политикой, временем и изменениями», — пишут организаторы.
По их словам, все фильмы программы объединяет «стремление понять, как пространство влияет на человека и как человек меняет пространство вокруг себя». Ленты покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
В программе — картины «Сила утопии: Ле Корбюзье в Чандигархе»
«Павильон на воде», «Миральес» и другие. С полным списком и расписанием можно ознакомиться на сайте. Билеты — на «Афише». Помимо столицы, фильмы ЛАФ показывают в Самаре (с 12 августа по 5 сентября), Калининграде (с 8 августа по 5 сентября) и в Омске (с 16 августа по 4 октября).