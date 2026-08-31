«Шум времени» Алексея Учителя откроет кинофестиваль «Маяк»

Фильм Алексея Учителя «Шум времени» покажут 3 октября на открытии четвертого фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике. Показ станет российской премьерой картины, она пройдет вне конкурса. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе смотра.
Лента посвящена композитору Дмитрию Шостаковичу и охватывает сорок лет его жизни — с 1930-х по 1970-е годы. Главные роли исполнили Олег Савцов, Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова, Дарья Балабанова, Мария Смольникова, Лев Зулькарнаев и Данила Козловский. Сценарий написали Александр Миндадзе и Александр Александров.
«„Шум времени“ — это не байопик, а притча о гении, чья судьба отразила все противоречия ушедшего века и потому позволяет увидеть его большие смыслы. Стремительный взлет на вершину славы, обрушение всего в одночасье — чтобы подняться еще выше и выдержать новые удары. Это фильм о человеке, стоящем на краю пропасти, и об удивительном парадоксе: чем сильнее расшатывался его мир, тем мощнее становилась музыка», — отметил Алексей Учитель.
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет с 3 по 8 октября. Полную программу пока не объявили. Как и в предыдущие два года, в нее войдут конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов.