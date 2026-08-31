«Шум времени» Алексея Учителя откроет кинофестиваль «Маяк»

«„Шум времени“ — это не байопик, а притча о гении, чья судьба отразила все противоречия ушедшего века и потому позволяет увидеть его большие смыслы. Стремительный взлет на вершину славы, обрушение всего в одночасье — чтобы подняться еще выше и выдержать новые удары. Это фильм о человеке, стоящем на краю пропасти, и об удивительном парадоксе: чем сильнее расшатывался его мир, тем мощнее становилась музыка», — отметил Алексей Учитель.