Мультфильм «Миа и монстры» выйдет в российский прокат 3 сентября

«Экспонента фильм» поделилась с «Афишей Daily» трейлером анимационной комедии для всей семьи «Миа и монстры». Премьера в России состоится 3 сентября (1 сентября в формате превью).
В центре сюжета — Миа, которая не очень ладит с окружающими. Девочка мечтает доказать жителям своего скучного города, что монстры существуют на самом деле и они совсем не такие опасные, как рассказывают в сказках.
Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом-крысой Квентином попадает в Академию Ротвуд, где учатся только дети-монстрики. Здесь девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и не найдет способ раз и навсегда примирить монстров и людей.
Анимация «Миа и монстры» снята по мотивам популярной серии книг «Monster Mia» британского писателя А.Б.Сэддлвика. Это новый проект от студии, выпустившей «Приключения Тедди», «Творцов снов» и «Лунные приключения».