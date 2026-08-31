Большинство россиян хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь

Среди школьной еды опрошенные чаще всего хотели бы снова попробовать булочку или ватрушку — их выбрал 21%. Еще 19% скучают по котлете с гарниром, 6% — по сосискам в тесте и школьной пицце, 5% — по компоту и какао. При этом 47% заявили, что не скучают по школьной еде.