Большинство россиян хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь

60% россиян хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co и «Самоката», проведенном к 1 сентября.
16% респондентов хотели бы уходить домой сразу после завершения всех дел, а 14% — жить по четкому расписанию. Вернуть физкультуру несколько раз в неделю согласились бы 7% опрошенных, перемены каждые 45 минут — 2%, фиксированное время для обеда — 1%.
Больше всего участники исследования скучают по общению с одноклассниками и друзьями — такой ответ выбрали 35%. По переменам и свободному времени после школы ностальгируют 17%, по любимым урокам и учителям — 16%, по звонку с урока — 15%. Школьные поездки, экскурсии и дискотеки вспоминают 6% респондентов.
Среди школьной еды опрошенные чаще всего хотели бы снова попробовать булочку или ватрушку — их выбрал 21%. Еще 19% скучают по котлете с гарниром, 6% — по сосискам в тесте и школьной пицце, 5% — по компоту и какао. При этом 47% заявили, что не скучают по школьной еде.
Самым неприятным воспоминанием о школе для 21% участников стали ранние подъемы и дорога на занятия. Контрольные и ответы у доски назвали 19%, домашние задания — 9%. При этом 36% признались, что школьные годы в целом были легкими, хотя поняли они это только во взрослом возрасте.
По данным «Самоката», в августе продажи бумажной продукции выросли на 140% по сравнению с июлем, а пишущих принадлежностей — на 134%. Спрос на тетради увеличился на 282%, на ластики — на 234%, на ручки и стержни — на 159%.
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 20 по 27 августа. В нем приняли участие 3379 человек.