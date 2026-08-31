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Цифровой рубль и запрет на смартфоны в школах: что изменится в жизни россиян 1 сентября

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила для работников, семей с детьми, банков, школ, клиник и операторов связи. Собрали главные изменения.

  • Цифровой рубль станет доступен клиентам крупнейших банков. Россиянам позволят открывать счета, переводить деньги и оплачивать покупки цифровыми рублями. Принимать такую оплату начнут крупные торговые и сервисные компании с годовой выручкой более 120 млн рублей. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным.
  • В школах запретят телефоны и начнут ставить оценки за поведение. Пользоваться гаджетами на уроках разрешат только в экстренных ситуациях. Правила для перемен школы определят самостоятельно. Оценки за поведение начнут тестировать среди учеников 2–8-х классов в десяти школах каждого региона. Поведение будут оценивать как «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». Первоклассники продолжат учиться без домашних заданий — эта норма действует с 2021 года, а новый приказ лишь устраняет противоречие в документах.
  • У уехавших россиян смогут арестовывать имущество. Суд получит право накладывать арест на счета и другое имущество граждан, находящихся за границей, по административным делам о правонарушениях «против интересов России». В их числе — дискредитация армии, призывы к санкциям, распространение экстремистских материалов и нарушение порядка деятельности иноагентов.
  • Мобильный номер можно будет сохранить при переезде. Абоненты смогут перенести свой номер в другой регион и перейти на местный тариф, в том числе при смене оператора.
  • Семьи с двумя и более детьми смогут получить ипотечные каникулы. Новым основанием для отсрочки станет рождение или усыновление второго либо последующего ребенка. Каникулы можно будет оформить на срок до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Сумма кредита не должна превышать 15 млн рублей, а жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания. Правило распространится и на договоры, заключенные до 1 сентября.
  • Работодателям запретят устанавливать испытательный срок матерям детей до трех лет. Ранее такая гарантия распространялась только на женщин с детьми до полутора лет.
  • Годовой лимит переработок можно будет удвоить. Компании смогут увеличить его с 120 до 240 часов, если такая возможность предусмотрена коллективным договором или отраслевым соглашением. Для работы сверх прежнего лимита потребуется письменное согласие сотрудника. Начиная с 121-го часа переработки должны оплачивать не менее чем в двойном размере.
  • МРТ разрешат проходить без назначения врача. Для магнитно-резонансной томографии больше не потребуется направление лечащего врача. Для остальных рентгенологических исследований прежний порядок сохранится.
  • Табак и вейпы перестанут продавать на остановках. Запрет коснется сигарет, электронных сигарет и другой никотинсодержащей продукции. Исключение предусмотрено для населенных пунктов, где магазин на остановке — единственная точка продажи таких товаров.
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