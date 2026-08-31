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SpaceX вывела на орбиту телескоп Nancy Grace Roman для изучения темной материи

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: M.J.Jee (University of California, Davis) and A.Mahdavi (San Francisco State University)

Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту находился космический телескоп Nancy Grace Roman, который НАСА называет одной из крупнейших обсерваторий для изучения Вселенной. Запуск состоялся 30 августа, сообщил «Интерфакс».

Примерно через полчаса после старта телескоп отделился от второй ступени ракеты и начал самостоятельное путешествие к точке Лагранжа L2 — она находится примерно в 1,5 млн километров от Земли. Там обсерватория будет проводить основную часть исследований.

Nancy Grace Roman назвали в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман. Она одна из основательниц космической астрономической программы НАСА. Главная задача телескопа — помочь ученым разобраться в природе темной материи и темной энергии, а также изучить эволюцию галактик и расширение Вселенной.

Обсерватория сможет наблюдать около 2 млрд галактик. Ее главное преимущество — широкое поле зрения: 300-мегапиксельная инфракрасная камера будет охватывать участок неба как минимум в 100 раз больше, чем камера Hubble.

При этом диаметр главного зеркала Roman составляет 2,4 метра — столько же, сколько у знаменитого космического телескопа.

Еще одна задача обсерватории — поиск экзопланет. Roman изучит около 100 млн звезд и, по расчетам НАСА, может обнаружить примерно 2500 планет размером с Юпитер. Кроме того, телескоп оснащен коронографом — прибором, который позволит получать изображения и спектры отдельных экзопланет, блокируя яркий свет их звезд.

Основная научная программа рассчитана на пять лет. При достаточном запасе топлива миссию смогут продлить еще примерно на пять лет.

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