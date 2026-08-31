Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Discussing Film сообщил: совокупные сборы фильмов с участием актера превысили 15,2 млрд долларов. Холланд обошел Криса Пратта, на счету фильмов которого около 15,1 млрд.
Серьезно увеличить показатель Холланду помог «Человек-паук: Новый день»: сборы супергеройского фильма уже превысили 2,28 млрд долларов. В результате актер занял третье место в рейтинге самых кассовых артистов, уступив только Зои Салдане (15,47 млрд) и Скарлетт Йоханссон (15,4 млрд).
Топ-10 самых кассовых актеров в истории кинематографа
- Зои Салдана — 15,47 млрд долларов.
- Скарлетт Йоханссон —15,40 млрд долларов.
- Том Холланд — 15,2 млрд долларов.
- Крис Пратт — 15,1 млрд долларов.
- Сэмюэл Л. Джексон — 14,6 млрд долларов.
- Роберт Дауни-младший — 14,3 млрд долларов.
- Том Круз — 13,3 млрд долларов.
- Крис Хемсворт — 12,1 млрд долларов.
- Вин Дизель — 12 млрд долларов.
- Крис Эванс — 11,4 млрд.
Холланд также стал самым молодым актером в первой десятке. В рейтинге после него расположились Крис Пратт, Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Дауни-мл, Том Круз, Крис Хемсворт, Вин Дизель и Крис Эванс.
Ранее стало известно, что Холланд на «Человеке-пауке: Новый день» может заработать более 100 млн долларов. Для сравнения: за первую роль Человека-паука в «Первом мстителе: Противостояние» в 2016 году актер получил около 250 тыс. долларов. За «Человека-паука: Возвращение домой» — 500 тыс., за «Вдали от дома» — 4 млн, а за «Нет пути домой» — около 10 млн.