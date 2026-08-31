Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории

Ранее стало известно, что Холланд на «Человеке-пауке: Новый день» может заработать более 100 млн долларов. Для сравнения: за первую роль Человека-паука в «Первом мстителе: Противостояние» в 2016 году актер получил около 250 тыс. долларов. За «Человека-паука: Возвращение домой» — 500 тыс., за «Вдали от дома» — 4 млн, а за «Нет пути домой» — около 10 млн.