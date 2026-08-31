Баста собрал более 210 тыс. зрителей на трех концертах в «Лужниках»

Баста дал три концерта подряд на Большой спортивной арене «Лужники». Все выступления прошли с аншлагом и собрали по 70 тыс. зрителей. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артиста.
«211 487 зрителей, три солдаута подряд и эмоции, которые невозможно передать словами. Спасибо за вашу любовь и невероятную поддержку. Это был настоящий праздник!» — написал Баста в своем телеграм-канале.
Первый концерт 28 августа рэпер провел вместе с Гуфом. Во время исполнения песни «Моя игра» к артистам присоединился хоккеист Александр Овечкин.
В следующие два дня гостями Басты стали Mona, Женя Трофимов и группа «Комната культуры», «Каспийский груз», Дмитрий Журавлев, Icegergert, Navai, Amchi, Ramil’, Полина Гагарина, Леша Свик, «Моя Мишель», Макси Грин, Onative и Nansi & Sidorov.
На сцену также вышел Слава Копейкин. Актер сыграет Басту в готовящемся фильме о музыканте.
Рэпер стал первым, кто выступил в «Лужниках» три дня подряд и собрал больше 200 тыс. зрителей. Он немного не дотянул до рекорда России по наибольшему числу посетителей на трех концертах. Сейчас достижение принадлежит группе «Руки вверх!», но она собрала 225 тыс. человек на трех выступлениях, которые проходили в разные годы — 2022, 2023 и 2024-м, а не три дня подряд.
Следующие концерты Басты в «Лужниках» намечены на 2 и 3 июля 2027 года.