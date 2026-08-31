Баста собрал более 210 тыс. зрителей на трех концертах в «Лужниках»

Рэпер стал первым, кто выступил в «Лужниках» три дня подряд и собрал больше 200 тыс. зрителей. Он немного не дотянул до рекорда России по наибольшему числу посетителей на трех концертах. Сейчас достижение принадлежит группе «Руки вверх!», но она собрала 225 тыс. человек на трех выступлениях, которые проходили в разные годы — 2022, 2023 и 2024-м, а не три дня подряд.